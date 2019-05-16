Забить после паса рукой – и это финал Запада

Судьи посовещались с видеоарбитрами, но гол не отменили. В момент развития эпизода они пропустили пас рукой, а дальше так и не объяснили, почему гол нельзя аннулировать. Игроки «Сент-Луиса» долго протестовали, но сделать ничего не могли.

Эрик Карлссон не забивал с 29 декабря, а в этой игре сразу отметился дублем. «Мы ведь не играли в гандбол? Мы играли в хоккей. Все честно», – радовался игрок «Сан-Хосе» после матча.