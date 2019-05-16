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#НХЛ #Сан-Хосе #Сент-Луис #Тимо Майер #Эрик Карлссон

Забить после паса рукой – и это финал Запада

16 мая 2019, 16:12
Александр Плеханов

«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» (5:4, ОТ) и повел в серии со счетом 2:1. Главный вопрос – победная шайба Эрика Карлссона. Во время голевого момента Тимо Майер продолжил атаку пасом рукой. 

Все видно и без замедленного повтора. Шайба не коснулась клюшки – исполнять такие передачи в зоне соперника нельзя. 

Подобное уже было

Вот еще две спорные ситуации из Кубка Стэнли. Одна из них тоже повлияла на результат матча с участием «Сан-Хосе», но был и просто спорный момент. 

«Коламбус» играл с «Бостоном». Перед голом «Коламбуса» шайба вылетела в сетку над стеклом, а потом упала на площадку. Эпизод заиграли, гол забили. Ситуацию видели все, но судьи не свистнули. Просмотреть видео уже было нельзя – он считался заигранным. 

Седьмой матч «Вегаса» и «Сан-Хосе». При счете 3:0 Павелски упал на лед и разбил голову. Судьи дали 5+20 Коди Икину. «Сан-Хосе» реализовал большинство четыре раза, а потом выиграл матч. Позже все признали, что удаление тянуло только на две минуты. 

Момент с пасом рукой

NHL

Судьи посовещались с видеоарбитрами, но гол не отменили. В момент развития эпизода они пропустили пас рукой, а дальше так и не объяснили, почему гол нельзя аннулировать. Игроки «Сент-Луиса» долго протестовали, но сделать ничего не могли.

Эрик Карлссон не забивал с 29 декабря, а в этой игре сразу отметился дублем. «Мы ведь не играли в гандбол? Мы играли в хоккей. Все честно», – радовался игрок «Сан-Хосе» после матча. 

«Сложно сказать, нужны ли видеопросмотры таких моментов. Не хочу, чтобы игру замедляли такие мелочи. На льду должно быть место для ошибок. Позвольте судьям быть людьми», – говорил форвард «Сан-Хосе» Торнтон. 

С самим Павелски все нормально. Он тоже уже прокомментировал эпизод со спорным голом «Сан-Хосе»: «Все говорят о пасе рукой. Наверное, там что-то такое было. Возникали моменты, которые можно трактовать в разные стороны. В плей-офф случаются неприятности. Арбитры – хорошие парни». 

Всем легко говорить о ситуации со стороны победителя. 

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