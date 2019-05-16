Забить после паса рукой – и это финал Запада
«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» (5:4, ОТ) и повел в серии со счетом 2:1. Главный вопрос – победная шайба Эрика Карлссона. Во время голевого момента Тимо Майер продолжил атаку пасом рукой.
Все видно и без замедленного повтора. Шайба не коснулась клюшки – исполнять такие передачи в зоне соперника нельзя.
Подобное уже было
Вот еще две спорные ситуации из Кубка Стэнли. Одна из них тоже повлияла на результат матча с участием «Сан-Хосе», но был и просто спорный момент.
«Коламбус» играл с «Бостоном». Перед голом «Коламбуса» шайба вылетела в сетку над стеклом, а потом упала на площадку. Эпизод заиграли, гол забили. Ситуацию видели все, но судьи не свистнули. Просмотреть видео уже было нельзя – он считался заигранным.
Седьмой матч «Вегаса» и «Сан-Хосе». При счете 3:0 Павелски упал на лед и разбил голову. Судьи дали 5+20 Коди Икину. «Сан-Хосе» реализовал большинство четыре раза, а потом выиграл матч. Позже все признали, что удаление тянуло только на две минуты.
Судьи посовещались с видеоарбитрами, но гол не отменили. В момент развития эпизода они пропустили пас рукой, а дальше так и не объяснили, почему гол нельзя аннулировать. Игроки «Сент-Луиса» долго протестовали, но сделать ничего не могли.
Эрик Карлссон не забивал с 29 декабря, а в этой игре сразу отметился дублем. «Мы ведь не играли в гандбол? Мы играли в хоккей. Все честно», – радовался игрок «Сан-Хосе» после матча.
«Сложно сказать, нужны ли видеопросмотры таких моментов. Не хочу, чтобы игру замедляли такие мелочи. На льду должно быть место для ошибок. Позвольте судьям быть людьми», – говорил форвард «Сан-Хосе» Торнтон.
С самим Павелски все нормально. Он тоже уже прокомментировал эпизод со спорным голом «Сан-Хосе»: «Все говорят о пасе рукой. Наверное, там что-то такое было. Возникали моменты, которые можно трактовать в разные стороны. В плей-офф случаются неприятности. Арбитры – хорошие парни».
Всем легко говорить о ситуации со стороны победителя.