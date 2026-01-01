Сан-Хосе

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Хоккей
Игрок «Сан-Хосе» Майер забросил пять шайб в матче НХЛ. Это пятый случай в лиге за XXI век
#Сан-Хосе
Хоккей
Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации
#НХЛ
Хоккей
«Сан-Хосе» не включил Кейна в заявку на новый сезон. НХЛ продолжает два расследования против него
#Эвандер Кейн
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Чехович из «Сан-Хосе» стал 50-м русским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
#Иван Чехович
Хоккей
В НХЛ впервые за 60 лет обновлен рекорд по матчам в регулярном сезоне. Игрок «Сан-Хосе» провел 1768 игр
#Патрик Марло
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Игрок «Сан-Хосе» стал банкротом. Его жизнь – проигранные миллионы в казино, арест, драки, выкидыш жены
#Эвандер Кейн
«Сан-Хосе» объявил о приходе игрока на языке жестов. Чтобы его глухая мама все поняла
#НХЛ
Хоккеист НХЛ скрещивает змей, получает в подарок беременных антилоп и растит целое ранчо животных
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#Брент Бернс
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Провал «Сан-Хосе» – история о карме. Скандально прошли «Вегас», а теперь их постоянно унижают
#Сан-Хосе
Забить после паса рукой – и это финал Запада
#НХЛ
Дикая развязка в плей-офф НХЛ: «Вегас» вылетел, хотя вел 3:0 за 11 минут до конца
#НХЛ
#НХЛ
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