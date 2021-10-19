Эвандер Кейн
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Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации
#НХЛ
Хоккей
«Сан-Хосе» не включил Кейна в заявку на новый сезон. НХЛ продолжает два расследования против него
#Эвандер Кейн
Хоккей
Хоккеисты НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом
#Аким Алиу
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Игрок «Сан-Хосе» стал банкротом. Его жизнь – проигранные миллионы в казино, арест, драки, выкидыш жены
#Эвандер Кейн
Провал «Сан-Хосе» – история о карме. Скандально прошли «Вегас», а теперь их постоянно унижают
#Сан-Хосе
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