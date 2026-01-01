Эвандер Кейн

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации
#НХЛ
Хоккей
«Сан-Хосе» не включил Кейна в заявку на новый сезон. НХЛ продолжает два расследования против него
#Эвандер Кейн
Хоккей
Хоккеисты НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом
#Аким Алиу