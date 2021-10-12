«Сан-Хосе» не включил Кейна в заявку на новый сезон. НХЛ продолжает два расследования против него

«Сан-Хосе» за день до старта нового сезона НХЛ объявила заявку. В ней нет Эвандера Кейна, против которого лига продолжает расследования.

В межсезонье Кейн стал фигурантом трех дел: о ставках на матчи, домашнем насилии и фальсификации сертификата вакцинации.

Его оправдали по делу о ставках, но расследования двух других случаев продолжаются. Кейн уже пропустил тренировочный лагерь «Сан-Хосе», а теперь пропустит неопределенное число матчей сезона.

Официальной информации о возможной подделке ковидных документов нет. Но СМИ пишут, что Кейн предоставил поддельный сертификат, что нарушает не только правила НХЛ, но и законы США и Канады.

Дело о домашнем насилии возбудили после заявления жены. Она утверждает, что тот принудил ее к сексу вскоре после преждевременных родов и смерти ребенка.