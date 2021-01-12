Игрок «Сан-Хосе» стал банкротом. Его жизнь – проигранные миллионы в казино, арест, драки, выкидыш жены
Хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн объявил о банкротстве. Долг – $26,8 млн, активы – $10,2 млн.
Откуда взялся долг?
- Судебные иски от кредиторов. Например, Centennial Bank требует $8,3 млн.
- Всего в документе указано 47 кредиторов.
- Также за последний год он проиграл в азартных играх полтора миллиона долларов.
Кейн заработал $52 миллиона за 11 лет в НХЛ. В 2018-м он подписал семилетний договор с «Сан-Хосе» на $49 млн.
Кейн и деньги: задолжал полмиллиона казино и просил у НХЛ 100 млн на борьбу с расизмом
Известное фото из 2012-го. Кейн тогда расторг контракт с минским «Динамо»: это он на крыше здания Лас-Вегаса с пачкой денег звонит Флойду Мэйвезеру.
После волны критики Кейн оправдывался: «Я всего лишь обратился к Флойду таким шуточным образом через твиттер».
В 2019-м казино Лас-Вегаса Cosmopolitan потребовало от Кейна $500 тысяч. Там он отдыхал во время серии плей-офф НХЛ между матчами «Сан-Хосе» с «Вегаса».
Летом 2020-го Кейн и Аким Алиу возглавили Hockey Diversity Alliance – альянс по борьбе с расизмом. В июле фонд рассчитывал получить $10 миллионов от канадских бизнесменов.
У НХЛ альянс вообще просил $100 миллионов для финансирования антирасистских инициатив в течение десяти лет. Там же была и просьба изменить синюю линию на черную. Видимо, ничего из предложений организацию не заинтересовало, так как в октябре альянс заявил: НХЛ никакой поддержки не оказала.
Кейн и скандалы: проспал тренировку, нападал на людей, провоцировал драку
Тут пестрый список.
- В 2014-м житель Ванкувера обвинил Кейна в нападении. Полиция не нашла доказательств.
- В 2016-м Кейн проспал тренировку и был отстранен от матча. Проспал, потому что завис на Матче всех звезд НБА и не только смотрел баскетбол (в соцсетях летали видео с алкоголем).
- Тогда же в 2016-м арестован из-за оказания физического воздействия на четырех человек в баре. Позже дело было отложено и затем прекращено.
На льду Кейн тоже отличился:
- Бил локтем Карлссона в начале карьеры в НХЛ.
- Получал дисквалификацию в КХЛ за удар в голову Пивцакина.
- В «Виннипеге» штрафовался за нарушение внутрикомандных правил и дисквалифицировался за толчок соперника на борт.
- Отправлен в запас за нарушение дресс-кода (прибыл на арену в тренировочном костюме).
- Бил клюшкой Бельмара – снова дисквалификация.
- И еще на три игры бан в 2020-м – опять за удар в голову.
Еще две истории. В матче с «Питтсбургом» Кейн подъехал к сопернику посмотреть, что на доске рисует их тренер. Это привело к массовой драке с удалением семи человек.
Кейн забанился на три матча из-за физического воздействия на судью. Сначала он был удален за оскорбление, потом рухнул на лед вместе с судьей и оттолкнул его. «Он налетел сзади, и меня выгнали», – возмутился Кейн. «Даже судья сбил его с ног. Может, пора в спортзал?» – поглумился форвард «Вегаса» Райан Ривс.
Кейн и потрясение в семье
В 2019-м на 26-й неделе беременности у жены Анны случился выкидыш. Дочку они хотели назвать Евой. «Мы убиты горем. Ева была самым большим благословением в нашей жизни».
В июле 2020-го Анна родила дочь Кенсингтон.