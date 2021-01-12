Игрок «Сан-Хосе» стал банкротом. Его жизнь – проигранные миллионы в казино, арест, драки, выкидыш жены

Хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн объявил о банкротстве. Долг – $26,8 млн, активы – $10,2 млн.

Откуда взялся долг?

Судебные иски от кредиторов. Например, Centennial Bank требует $8,3 млн.

Всего в документе указано 47 кредиторов.

Также за последний год он проиграл в азартных играх полтора миллиона долларов.

Кейн заработал $52 миллиона за 11 лет в НХЛ. В 2018-м он подписал семилетний договор с «Сан-Хосе» на $49 млн.

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Известное фото из 2012-го. Кейн тогда расторг контракт с минским «Динамо»: это он на крыше здания Лас-Вегаса с пачкой денег звонит Флойду Мэйвезеру.