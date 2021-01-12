Эвандер Кейн
НХЛ
Хоккей
Сан-Хосе
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эвандер Кейн #НХЛ #Хоккей #Сан-Хосе

Игрок «Сан-Хосе» стал банкротом. Его жизнь – проигранные миллионы в казино, арест, драки, выкидыш жены

6 часов назад
Михаил Морозов

НХЛ

Хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн объявил о банкротстве. Долг – $26,8 млн, активы – $10,2 млн.

Откуда взялся долг?

  • Судебные иски от кредиторов. Например, Centennial Bank требует $8,3 млн.
  • Всего в документе указано 47 кредиторов.
  • Также за последний год он проиграл в азартных играх полтора миллиона долларов.

Кейн заработал $52 миллиона за 11 лет в НХЛ. В 2018-м он подписал семилетний договор с «Сан-Хосе» на $49 млн.

Кейн и деньги: задолжал полмиллиона казино и просил у НХЛ 100 млн на борьбу с расизмом

Известное фото из 2012-го. Кейн тогда расторг контракт с минским «Динамо»: это он на крыше здания Лас-Вегаса с пачкой денег звонит Флойду Мэйвезеру.

После волны критики Кейн оправдывался: «Я всего лишь обратился к Флойду таким шуточным образом через твиттер».

В 2019-м казино Лас-Вегаса Cosmopolitan потребовало от Кейна $500 тысяч. Там он отдыхал во время серии плей-офф НХЛ между матчами «Сан-Хосе» с «Вегаса».

Летом 2020-го Кейн и Аким Алиу возглавили Hockey Diversity Alliance – альянс по борьбе с расизмом. В июле фонд рассчитывал получить $10 миллионов от канадских бизнесменов.

У НХЛ альянс вообще просил $100 миллионов для финансирования антирасистских инициатив в течение десяти лет. Там же была и просьба изменить синюю линию на черную. Видимо, ничего из предложений организацию не заинтересовало, так как в октябре альянс заявил: НХЛ никакой поддержки не оказала.

Кейн и скандалы: проспал тренировку, нападал на людей, провоцировал драку

Тут пестрый список.

  • В 2014-м житель Ванкувера обвинил Кейна в нападении. Полиция не нашла доказательств.
  • В 2016-м Кейн проспал тренировку и был отстранен от матча. Проспал, потому что завис на Матче всех звезд НБА и не только смотрел баскетбол (в соцсетях летали видео с алкоголем).
  • Тогда же в 2016-м арестован из-за оказания физического воздействия на четырех человек в баре. Позже дело было отложено и затем прекращено.

НХЛ

На льду Кейн тоже отличился:

  • Бил локтем Карлссона в начале карьеры в НХЛ.
  • Получал дисквалификацию в КХЛ за удар в голову Пивцакина.
  • В «Виннипеге» штрафовался за нарушение внутрикомандных правил и дисквалифицировался за толчок соперника на борт.
  • Отправлен в запас за нарушение дресс-кода (прибыл на арену в тренировочном костюме).
  • Бил клюшкой Бельмара – снова дисквалификация.
  • И еще на три игры бан в 2020-м – опять за удар в голову.

Еще две истории. В матче с «Питтсбургом» Кейн подъехал к сопернику посмотреть, что на доске рисует их тренер. Это привело к массовой драке с удалением семи человек.

Кейн забанился на три матча из-за физического воздействия на судью. Сначала он был удален за оскорбление, потом рухнул на лед вместе с судьей и оттолкнул его. «Он налетел сзади, и меня выгнали», – возмутился Кейн. «Даже судья сбил его с ног. Может, пора в спортзал?» – поглумился форвард «Вегаса» Райан Ривс.

Кейн и потрясение в семье

В 2019-м на 26-й неделе беременности у жены Анны случился выкидыш. Дочку они хотели назвать Евой. «Мы убиты горем. Ева была самым большим благословением в нашей жизни».

В июле 2020-го Анна родила дочь Кенсингтон.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие истории из НХЛ
Вратарь НХЛ застрял на границе, потому что перевозил черепах и воевал с запретами 🐢
Кросби повернут на суевериях. Ходит одинаковым путем, не говорит с мамой до игр, весь год носит одну грязную кепку
Хоккеист НХЛ скрещивает змей, получает в подарок беременных антилоп и растит целое ранчо животных
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эвандер Кейн
#НХЛ
#Хоккей
#Сан-Хосе