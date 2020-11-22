Вратарь НХЛ застрял на границе, потому что перевозил черепах и воевал с запретами 🐢

Вратарь Брэйден Холтби в октябре перешел в «Ванкувер». Сейчас он готовится к открытию тренировочных лагерей в НХЛ. В Канаду Холтби ехал с двумя черепахами – Хани и Мэйпл. Холтби оформил не все документы на провоз черепах, поэтому задержался на границе между США и Канадой. Позже оказалось, что он не сделал разрешение на вывоз черепах из США. На ввоз документы были.

Его жена Брэнди Холтби постоянно рассказывала о ситуации в твиттере. Она даже обратилась к людям с призывом о помощи. Потом всех поблагодарила и написала: «Американская служба по охране диких животных знает о нашей ситуации. Она ищет решение, чтобы Брэйден и наши мальчики вернулись домой! Я расскажу, когда они благополучно окажутся в Канаде».

Брэнди Холтби общалась с этой службой прямо в соцсетях. Они слали друг другу взаимные респекты и даже желали хороших выходных. Особенно в момент, когда Холтби наконец-то пересек границу и оказался в Канаде. Сейчас вся семья уже вместе – черепах никто не забрал.