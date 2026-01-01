Брэйден Холтби

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«Вашингтон» поменял вратаря – подписал Лундквиста и отдал Холтби
#Вашингтон
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Вратарь НХЛ застрял на границе, потому что перевозил черепах и воевал с запретами 🐢
#Брэйден Холтби
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