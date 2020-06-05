Хоккеист НХЛ скрещивает змей, получает в подарок беременных антилоп и растит целое ранчо животных

Скрестил питона с гремучником – на свет появились три красавицы с персиковым оттенком. «Бернс – второй или третий человек, который смог произвести такую мутацию», – говорил Барчик.

«Большинство моих змей довольно послушны», – хвалил их Бернс. Но могли ли они сбежать? – «Нет, из комнаты выйти они не смогли бы, даже если б какая-нибудь ящерица выбралась и пооткрывала сотню клеток».

🐆 Однажды его укусил гепард

Историю рассказал Джо Торнтон – его суперзнаменитый партнер из «Сан-Хосе»:

«Были мы как-то в зоопарке в Коламбусе. Бернси хотел дотронуться до огромного гепарда, а тот его укусил. Мы с Колином Уайтом смотрим друг на друга – черт возьми, как, что это было? А Бернси спокойно воспринял. Много ли парней могут рассказать об укусе гепарда, будучи живыми? А он отреагировал как на царапину, хотя там наверняка остались отметины от зубов на ребрах».

На вопрос, какое у него любимое животное, Бернс как-то ответил: «Обычно, это последнее, которое я вижу. Например, мы были в Вегасе, где живет большая морская черепаха. Ей больше 56 лет. Мне всегда они нравились. Была возможность поплавать с ними вместе».

Еще он всегда хотел завести жирафа или тигра. Но жена против.