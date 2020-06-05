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Хоккеист НХЛ скрещивает змей, получает в подарок беременных антилоп и растит целое ранчо животных
Вы пересекались с Брентом Бернсом в финале ЧМ-2008. Он тогда забил два, но Россия победила в овертайме.
В то время Бернс гонял за «Миннесоту» в НХЛ и в свободное время возился в собственном зоопарке, где заводил собак, кошек, попугаев, всяких рептилий. «С самого детства любимым делом было посещение зоопарка, я всегда очень интересовался животными», – рассказывал он. Детская мечта – стать управляющим зоопарка.
🐍 Завел 300+ змей, скрещивал новые виды и чистил их клетки, когда не мог уснуть по ночам
Бернс в 2011 году был обменян в «Сан-Хосе» и сказал, что змей перевозить не будет: «Не знаю, как люди отреагируют на переезд такого количества живности». Змей в той коллекции вообще было около 300, и Бернс отдал их Брайану Барчику – эксперту по дикой природе.
Вообще-то змей он боялся. Чтобы преодолеть страх, купил пару примерно за 15 долларов, назвал их Девушка и Парень (girlfriend и boyfriend). И увлекся. Из воспоминаний: «Я поначалу терпеть их не мог – они меня пугали. Начал с ящериц – с ними было легче, потом уже перешел к змеям, но страсть к ним росла медленно».
Бернс не только покупал змей, но и разводил их сам. Возня со змеями расслабляла после игры в хоккей. Если Бернс не мог уснуть – спускался и чистил клетки. «Вытаскивать яйца, подготовить инкубатор, потом принять роды – потрясающе», – считает он.
Скрестил питона с гремучником – на свет появились три красавицы с персиковым оттенком. «Бернс – второй или третий человек, который смог произвести такую мутацию», – говорил Барчик.
«Большинство моих змей довольно послушны», – хвалил их Бернс. Но могли ли они сбежать? – «Нет, из комнаты выйти они не смогли бы, даже если б какая-нибудь ящерица выбралась и пооткрывала сотню клеток».
🐆 Однажды его укусил гепард
Историю рассказал Джо Торнтон – его суперзнаменитый партнер из «Сан-Хосе»:
«Были мы как-то в зоопарке в Коламбусе. Бернси хотел дотронуться до огромного гепарда, а тот его укусил. Мы с Колином Уайтом смотрим друг на друга – черт возьми, как, что это было? А Бернси спокойно воспринял. Много ли парней могут рассказать об укусе гепарда, будучи живыми? А он отреагировал как на царапину, хотя там наверняка остались отметины от зубов на ребрах».
На вопрос, какое у него любимое животное, Бернс как-то ответил: «Обычно, это последнее, которое я вижу. Например, мы были в Вегасе, где живет большая морская черепаха. Ей больше 56 лет. Мне всегда они нравились. Была возможность поплавать с ними вместе».
Еще он всегда хотел завести жирафа или тигра. Но жена против.
🦌 Что подарят друзья-хоккеисты? Конечно, пару беременных антилоп
1000-й матч в НХЛ – победа над «Анахаймом» и решающий гол. Но что подарить? Одноклубники знали, что у Бернса есть самец антилопы и ему нужна самка. Нашли сразу двух и беременных.
«Они надолго останутся у нас, – говорил Бернс. – Будем пить кофе на ранчо и смотреть на них. Наше любимое занятие – ездить по нашей земле целый день. Своего рода сафари».
🦓 Ранчо в Техасе – для спасения животных и немного для мяса
Бернс отрицает, что разводит животных как скот – на ранчо они живут как в естественной среде. Хотя еще говорит: «Купить ранчо – мое решение, это позволяет мне и моей семье лучше узнать животных и иметь здоровый запас хорошего мяса. Я всегда хотел содержать различных животных, оградить их высоким забором, чтобы мы могли ухаживать за ними, наблюдать, правильно кормить, лечить если нужно».
Ранчо Бернса – это большой участок земли, который в целом не изменился. Какая-то часть животных там уже была, какую-то часть внес он сам, чтобы все развивалось естественным образом. «Иногда мы разводим их и продаем другим ранчо – антилоп, коз, овец». Там есть даже антилопа гну и белохвостый олень.
Всем этим занимается специальный человек, который живет на ранчо. Бернс зовет его Кэмом. Кэм: «Я бы назвал себя управляющим ранчо, но я больше смотритель. Забочусь об их техасской жизни. Кто такой Бернс я и не знал – он был просто здоровенный чувак с татухами. Месяц смотрел на игру «акул», только потом понял, кто это».
В ютубе есть англоязычные ролики о ранчо Бернса и уже переведенные на русский.
«Брент набрал очень редких животных, – рассказывал Кэм. – Их сложно разводить и очень рискованно, но, с другой стороны, они могли исчезнуть в дикой природе». «В мире эти животные в основном изгоняются со своих мест, истребляются, – добавил Бернс. – Их численность сокращается».
Бернс рассказывал, что всегда хотел побывать в Африке, а теперь у него есть своя маленькая Африка. Погода в Техасе – примерно как там, и она подходит животных.
«Ранчо дает мне возможность находиться рядом с животными, изучать их ближе. Можно смотреть, как они питаются, общаются, кормят детей, вы – часть того, что многие люди не видят. Нет ничего лучше, чем сидеть на дереве и наблюдать за природой».