Хоккеисты НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом

Руководители: Аким Алиу и Эвандер Кейн.

Исполнительный комитет: Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт, Джоэл Уорд.

Задачи: искоренение расизма и нетерпимости, продвижение равенства в спорте.

Альянс никак не зависит от НХЛ, но будет плотно взаимодействовать с лигой. Аким Алиу там уже не играет, зато из-за его твита ушел тренер «Калгари» Билл Питерс. Многие участники альянса уже подтвердили информацию о создании в соцсетях.