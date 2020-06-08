Аким Алиу
НХЛ
Хоккей
Эвандер Кейн
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аким Алиу #НХЛ #Хоккей #Эвандер Кейн

Хоккеисты НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом

08 июня 2020, 20:37

Руководители: Аким Алиу и Эвандер Кейн.

Исполнительный комитет: Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт, Джоэл Уорд.

Задачи: искоренение расизма и нетерпимости, продвижение равенства в спорте.

Альянс никак не зависит от НХЛ, но будет плотно взаимодействовать с лигой. Аким Алиу там уже не играет, зато из-за его твита ушел тренер «Калгари» Билл Питерс. Многие участники альянса уже подтвердили информацию о создании в соцсетях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
История скандала Алиу и Питтерса
10 лет никто не знал о расистском скандале в НХЛ – но после одного твита тренер «Калгари» уволился
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аким Алиу
#НХЛ
#Хоккей
#Эвандер Кейн