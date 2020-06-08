Аким Алиу
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Эвандер Кейн
Хоккеисты НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом
08 июня 2020, 20:37
Руководители: Аким Алиу и Эвандер Кейн.
Исполнительный комитет: Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт, Джоэл Уорд.
Задачи: искоренение расизма и нетерпимости, продвижение равенства в спорте.
Альянс никак не зависит от НХЛ, но будет плотно взаимодействовать с лигой. Аким Алиу там уже не играет, зато из-за его твита ушел тренер «Калгари» Билл Питерс. Многие участники альянса уже подтвердили информацию о создании в соцсетях.
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