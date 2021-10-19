Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации

НХЛ завершила два расследования против игрока «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. По их итогам:

Лига признала его виновным в нарушении коронавирусных правил. Кейна отстранили на 21 игру – он точно не сыграет раньше 30 ноября. Зарплату за этот период конфискуют и направят в Фонд чрезвычайной помощи игрокам.

Дело о домашнем насилии против Кейна закрыли. Лига не нашла подтверждений слов его жены. Она утверждает, что тот принудил ее к сексу вскоре после преждевременных родов и смерти ребенка.

НХЛ не раскрыла подробностей о нарушении ковидных правил. Но СМИ писали, что Кейн предоставил поддельный сертификат о вакцинации.