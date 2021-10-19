НХЛ
Эвандер Кейн
Сан-Хосе
Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации
5 часов назад
НХЛ завершила два расследования против игрока «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. По их итогам:
- Лига признала его виновным в нарушении коронавирусных правил. Кейна отстранили на 21 игру – он точно не сыграет раньше 30 ноября. Зарплату за этот период конфискуют и направят в Фонд чрезвычайной помощи игрокам.
- Дело о домашнем насилии против Кейна закрыли. Лига не нашла подтверждений слов его жены. Она утверждает, что тот принудил ее к сексу вскоре после преждевременных родов и смерти ребенка.
НХЛ не раскрыла подробностей о нарушении ковидных правил. Но СМИ писали, что Кейн предоставил поддельный сертификат о вакцинации.
- Кейну 30 лет. В межсезонье против него возбудили три дела: о нарушении ковидного протокола, домашнем насилии и ставках на матчи.
- Из-за этого он пропустил предсезонную подготовку с «Сан-Хосе», а позже его не внесли в заявку на сезон.
- В итоге виновным его признали только по делу на нарушении коронавирусных правил.
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