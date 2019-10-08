Сан-Хосе
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Эвандер Кейн
Провал «Сан-Хосе» – история о карме. Скандально прошли «Вегас», а теперь их постоянно унижают
08 октября 2019, 12:55
Шел седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Сан-Хосе». «Вегас» спокойно выигрывал со счетом 3:0, когда Икин неудачно попадал клюшкой по лицу Павелски. Игроку «Вегаса» дали пятиминутное удаление, «Сан-Хосе» реализовал большинство четыре раза – интрига вернулась. Ту игру «Сан-Хосе» затащил в овертайме. «Вегас» поражение не признал.
Уже потом стало понятно, что с удалением Икина судьи перегнули. Его фол даже если и был, то явно не тянул на максимально возможное наказание. В плей-офф «Сан-Хосе» на радостях прошел еще и «Колорадо», а потом нарвался на чемпионский «Сент-Луис». Последняя победа клуба в официальном матче была еще 16 мая. После этого у «Сан-Хосе» разладилось вообще все.
- Из 12 матчей после той даты (остаток плей-офф, предсезонка, новая регулярка) «Сан-Хосе» выиграл только один. В предсезонной игре обыграли «Калгари» (4:1), где не было даже основного вратаря Риттиха. Новый регулярный сезон НХЛ «Сан-Хосе» начал с трех поражений с общим счетом 3:12. Перспективы для улучшения пока не видно.
- Противостояние с «Вегасом» – отдельная история о жести. Теперь их матчи превращаются в настоящее дерби. «Вегас» будто проснулся и не оставляет шансов по результатам. В предсезонной игре победили со счетом 5:1, потом повторили такой же исход и в официальном матче. Там были драки, но настоящее унижение – этот гол.
- В предсезонной игре с «Вегасом» как бы по совпадению «Сан-Хосе» потерял Эвандера Кейна. В прошлом сезоне этот нападающий провел 95 матчей и набрал 64 очка (32+32). В этой регулярке он пока не играл вообще, потому что получил дисквалификацию на три матча. Неудачно толкнул судью, который остановил его от стычки с игроками «Вегаса».
- Сами игроки «Вегаса» смеются над Кейном. Вот слова форварда Ривса: «Бедняга Эвандер. Все это стало трагедией. Хотел бы видеть его на льду. От этого всегда веселее. Слабака сбил даже судья. Может, ему пора в спортзал?». Сам Кейн постоянно лезет в драки, но именно в них почему-то получается мало.
- Настоящие проблемы «Сан-Хосе» пошли как раз с момента ухода того самого Павелски. 35-летний игрок провел в «Сан-Хосе» 13 полноценных сезонов, где почти всегда проявлял себя лидером. Этим летом его отпустили в «Даллас», слезно попрощались, а игровую замену так и не нашли. Вот и вышло, что на старте сезона «Сан-Хосе» не забрасывает больше одной шайбы за матч.
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