Провал «Сан-Хосе» – история о карме. Скандально прошли «Вегас», а теперь их постоянно унижают

Шел седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Сан-Хосе». «Вегас» спокойно выигрывал со счетом 3:0, когда Икин неудачно попадал клюшкой по лицу Павелски. Игроку «Вегаса» дали пятиминутное удаление, «Сан-Хосе» реализовал большинство четыре раза – интрига вернулась. Ту игру «Сан-Хосе» затащил в овертайме. «Вегас» поражение не признал.

Уже потом стало понятно, что с удалением Икина судьи перегнули. Его фол даже если и был, то явно не тянул на максимально возможное наказание. В плей-офф «Сан-Хосе» на радостях прошел еще и «Колорадо», а потом нарвался на чемпионский «Сент-Луис». Последняя победа клуба в официальном матче была еще 16 мая. После этого у «Сан-Хосе» разладилось вообще все.