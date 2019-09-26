Первая женщина-скаут в НХЛ – она играла с братьями и боролась с синдромом дефицита внимания
Этой осенью хоккейный «Сиэтл» пригласил в штаб несколько скаутов. Среди них есть женщина – 48-летняя Кэмми Гранато, которая выигрывала хоккейную Олимпиаду в 1998 году. В США ее хорошо знают, в остальном мире – чуть меньше.
Рассказываем о женщине, чье назначение имеет значение для всего мирового спорта.
Вкратце – чем она знаменита.
- Она забила первый в истории женской сборной США по хоккею гол на Олимпиаде – в 1998 году;
- Она была капитаном команды, которая выиграла золото на Олимпиаде-1998;
- Через четыре года американки с ней выиграли серебро в Солт-Лейк Сити. Еще через четыре года Кэмми отцепили от сборной, которая в итоге проиграла в полуфинале на ОИ-2006;
- За сборную США Гранато сыграла 205 матчей, сделав 186 голов и 157 ассистов;
- Кэмми – первая хоккеистка, имя которой попало в зал хоккейной славы в США.
Родители Кэмми очень любили хоккей, болея за «Чикаго», а братья играли в НХЛ. Женский хоккей в 1970/80-х не был развит, но Кэмми все равно старалась играть с мальчиками, хотя родителями это не нравилось. Здорово натренировавшись с братьями, Гранато стала выступать за женскую хоккейную команду одного из колледжей, где быстро стала выделяться.
Гранато выступала на хоккейных чемпионатах мира для женщин и добилась успеха на Олимпиаде, после чего популярность этого вида спорта именно среди женщин многократно возросла. После завершения карьеры Кэмми работала репортером и комментатором, была в штабе юниорской команды, выпустила книгу и занималась благотворительностью.
Вместе с мужем – известным хоккеистом Рэем Ферраро – они воспитывают двух сыновей. Именно Ферраро помог ей стать комментатором: они вместе садились смотреть хоккей, Кэмми комментировала, а Рэй помогал выкинуть из речи ненужные обороты.
Еще в детстве у Гранато проявлялись симптомы «синдрома дефицита внимания и гиперактивности». Уже во время игровой карьеры – на льду она была звездой, но дома был бардак. «Моя жизнь выходила из-под контроля, – вспоминала Кэмми. – Я получила множество голосовых сообщений и писем, но не могла на все ответить. Счета не оплачивались. В доме был жуткий беспорядок». Долгое время Кэмми грешила на забывчивость, но однажды поговорила со спортивным психологом.
Тот рассказал ей об этом синдроме. Кэмми наладила жизнь, поняв, в чем была проблема. «Вероятно, этот синдром был со мной всю жизнь, – размышляла она. – Просто в доме с шестерыми детьми мое поведение казалось нормальным. В спорте вообще не так много надо думать – вы просто реагируете. Наконец, я узнала, в чем причина».
Теперь в работе Кэмми потребуется еще больше порядка. «У меня были и другие возможности вернуться в хоккей через НХЛ, – считает Кэмми. – Но «Сиэтл» отлично мне подходит, это классная организация, где открываются прекрасные возможности». Генменеджер «Сиэтла» Рой Фрэнсис рассказал, почему возникла кандидатура Гранато: «Когда я получил эту работу, то хотел продолжить вот эту линию – мыслить нестандартно. Имя Кэмми тут же пришло на ум. Знаю, что она скаут по женским хоккейным игрокам, но взяли мы ее не из-за того, что она женщина, а из-за ее резюме».
Кстати, Фрэнсис также упомянул, что комментирующий сейчас хоккей Ферраро – один из топовых аналитиков в Канаде. Вероятно, в клубе надеются, что Ферраро сможет в какой-то степени помочь жене с экспертизой.
Сама Кэмми считает, что ее назначение сможет помочь другим девушкам найти себя в хоккее не только в игровой сфере. «Это большая честь. Особенно, если это изменит подход организаций или взгляды молодых женщин, для которых хоккей – игра всей жизни».
Кэмми называют первым профессиональным скаутом в НХЛ среди женщин. Но задолго до нее место женщинам в этой сфере уже находилось – в 1992 году «Сан-Хосе» пригласил Дебору Райт на полставки для наблюдения за молодыми игроками, годом позже Анжела Горгон стала координатором в «Анахайме», не так давно «Торонто» назначил Хейли Викенхейзер в качестве помощника директора по развитию игроков, а Ноэль Нидхем просматривает игроков среди любителей.
«Сиэтл» начнет играть в НХЛ с сезона-2021/22.