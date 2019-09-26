Первая женщина-скаут в НХЛ – она играла с братьями и боролась с синдромом дефицита внимания

Еще в детстве у Гранато проявлялись симптомы «синдрома дефицита внимания и гиперактивности». Уже во время игровой карьеры – на льду она была звездой, но дома был бардак. «Моя жизнь выходила из-под контроля, – вспоминала Кэмми. – Я получила множество голосовых сообщений и писем, но не могла на все ответить. Счета не оплачивались. В доме был жуткий беспорядок». Долгое время Кэмми грешила на забывчивость, но однажды поговорила со спортивным психологом.

Тот рассказал ей об этом синдроме. Кэмми наладила жизнь, поняв, в чем была проблема. «Вероятно, этот синдром был со мной всю жизнь, – размышляла она. – Просто в доме с шестерыми детьми мое поведение казалось нормальным. В спорте вообще не так много надо думать – вы просто реагируете. Наконец, я узнала, в чем причина».

Теперь в работе Кэмми потребуется еще больше порядка. «У меня были и другие возможности вернуться в хоккей через НХЛ, – считает Кэмми. – Но «Сиэтл» отлично мне подходит, это классная организация, где открываются прекрасные возможности». Генменеджер «Сиэтла» Рой Фрэнсис рассказал, почему возникла кандидатура Гранато: «Когда я получил эту работу, то хотел продолжить вот эту линию – мыслить нестандартно. Имя Кэмми тут же пришло на ум. Знаю, что она скаут по женским хоккейным игрокам, но взяли мы ее не из-за того, что она женщина, а из-за ее резюме».