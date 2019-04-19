В НХЛ скоро войдет Сиэтл. Стадион стоит под миллиард, абонементы массово бронируют на три года вперед

Кто был до него

Сотню лет назад в лиге уже играла команда из Сиэтла под названием «Метрополитэнс». Она даже выиграла Кубок Стэнли , став первым американским чемпионом. В 1924 году клуб был закрыт. Попытки вернуть в НХЛ Сиэтл провалились: в 1974-м не хватило денег на вступительный взнос, еще через 16 лет заявка в последний момент была снята владельцем.

Как его приняли

В декабре 2018-го стало ясно, что историческое возвращение Сиэтла все-таки состоится. НХЛ одобрил заявку и получит взнос в виде $650 миллионов от клуба , причем эта сумма уже на 150 миллионов больше, чем та, которую заплатил «Вегас» пару лет назад. Внедрение «Вегаса» признано успешным, так что в случае с клубом из Сиэтла руководство лиги также верит в лучшее.

Кто будет управлять клубом

Три главных человека, которых надо знать: Дэвид Бондерман, Джерри Брукхаймер и Тод Лайвики . Первый – владелец инвестиционной компании Texas Pacific Group, второй – известный кинопродюсер, третий – президент клуба и младший брат владельца инвестиционной компании Oak View Group, занимающейся индустрией спорта и развлечений.

Фигура Брукхаймера интересна особо – он любит хоккей с 90-х годов, когда познакомился с Уэйном Гретцки, и с тех пор даже пытался сам купить клуб (назывались «Анахайм» и «Питтсбург»). Известен по работе с фильмами «Пираты Карибского моря», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Перл-Харбор», «Плохие парни», «C.S.I. Место преступления».