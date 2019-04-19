В НХЛ скоро войдет Сиэтл. Стадион стоит под миллиард, абонементы массово бронируют на три года вперед
Кто был до него
Сотню лет назад в лиге уже играла команда из Сиэтла под названием «Метрополитэнс». Она даже выиграла Кубок Стэнли, став первым американским чемпионом. В 1924 году клуб был закрыт. Попытки вернуть в НХЛ Сиэтл провалились: в 1974-м не хватило денег на вступительный взнос, еще через 16 лет заявка в последний момент была снята владельцем.
Как его приняли
В декабре 2018-го стало ясно, что историческое возвращение Сиэтла все-таки состоится. НХЛ одобрил заявку и получит взнос в виде $650 миллионов от клуба, причем эта сумма уже на 150 миллионов больше, чем та, которую заплатил «Вегас» пару лет назад. Внедрение «Вегаса» признано успешным, так что в случае с клубом из Сиэтла руководство лиги также верит в лучшее.
Кто будет управлять клубом
Три главных человека, которых надо знать: Дэвид Бондерман, Джерри Брукхаймер и Тод Лайвики. Первый – владелец инвестиционной компании Texas Pacific Group, второй – известный кинопродюсер, третий – президент клуба и младший брат владельца инвестиционной компании Oak View Group, занимающейся индустрией спорта и развлечений.
Фигура Брукхаймера интересна особо – он любит хоккей с 90-х годов, когда познакомился с Уэйном Гретцки, и с тех пор даже пытался сам купить клуб (назывались «Анахайм» и «Питтсбург»). Известен по работе с фильмами «Пираты Карибского моря», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Перл-Харбор», «Плохие парни», «C.S.I. Место преступления».
Кто будет за него болеть
Как только клуб запустил продажу заявок на сезонные абонементы,за 12 минут фанаты забронировали 10 тысяч мест. Всего же за первый час было подано 25 тысяч заявок – каждый из болельщиков заплатил около тысячи долларов, чтобы иметь приоритетное право покупки.
Если снова сравнивать с «Вегасом», то там также был ажиотаж, но не настолько гигантский (5000 заявок за два дня).
Как он будет называться
С названием в клубе пока не определились. Варианты – «Сокайс» («Нерки», «Красные лососи»), «Саскватч» («Снежные человеки»), «Кракен» («Морские чудища»), «Эмералдс» («Изумруды») и другие. Логотип тоже пока выбирают. В апреле прошлого года представили вот такие макеты:
Как он будет собран
Клуб из Сиэтла пополнится тремя вратарями, девятью защитниками и 14 нападающими, которые будут выставлены на драфте. В это число не попадут хоккеисты, имеющие в контракте пункт о запрете на обмен, а также все те, кто выступает на профессиональном уровне менее двух лет. Суммарная стоимость контрактов должна будет находиться в пределах 60-100% от потолка зарплат. В список не попадут хоккеисты, у которых есть угрожающие карьерам травмы, или которые пропустили более 60 последних матчей подряд.
Такая схема вполне может помочь отлично дебютировать, что известно на примере «Вегаса» – клуб в первом же сезоне добрался до финала Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтону» с Овечкиным.
У агента Аллана Уолша есть информация по поводу включения клуба из Сиэтла: «Комиссионер лиги Гэри Беттмэн фактически гарантировал локаут в 2020 году из-за вступления Сиэтла в лигу, начиная с сезона 2021/22».
Где он будет играть
В Сиэтле строится суперсовременная хоккейная арена, однако сроки окончания строительства были перенесены с весны 2021 года на лето, а стоимость возросла с 650 до 930 миллионов долларов.
Арена будет вмещать 17 400 человек на хоккее и 18 600 на баскетболе. Кроме того, владельцы построят крытую парковку и тренировочный центр с тремя хоккейными коробками. По мнению Лайвики, центр должен будет войти в пятерку лучших зданий мира для спорта и музыки.
Лайвики также сообщил, что здесь будет играть женский клуб НБА «Сиэтл Шторм», но арена может принять и другие матчи НБА.
Сиэтл, кроме того, представлен командами в НФЛ и МЛС, а еще серьезно развивает студенческий спорт. Хоккей станет отличным дополнением.
Почему именно Сиэтл
Сиэтл – один из самых быстроразвивающихся городов США, там находятся офисы Microsoft, Amazon, Starbucks и других крупнейших компаний мира. Там высокая покупательская способность (средний ежемесячный доход семьи составляет примерно $70 тысяч). Плюс мягкий морской климат, множество развлечений, а еще Сиэтл считается чуть ли не самым безопасным городом в Америке. Неофициальное его название – «Изумрудный город» из-за большого количества зелени.
«Мы прирастаем одним из самых инновационных, красивых и быстрорастущих городов Северной Америки. Мы счастливы, что Сиэтл, город с богатой хоккейной историей, ставший первым из американских, выигравшим Кубок Стэнли, наконец-то присоединился к НХЛ», – отметил Гэри Беттмэн.
Что еще хорошего в этой идее
Теперь в главном клубном турнире мира будет 32 команды – по 16 в каждой из конференции, что позволит избежать неудобств с календарем. Еще в НХЛ появится новое дерби между Сиэтлом и Ванкувером – оно уже есть в футболе и точно добавит огня хоккею.
В целом тут одни плюсы – развитый город, которому нужен спорт, новая современная арена, которая всегда будет заполняться, и клуб, который потенциально создаст места для новых крутых хоккеистов, прокачав уровень НХЛ. Следующие два года НХЛ еще будут прежними, но потом, с сезона-2021/22, Сиэтл полноценно войдет в лигу.