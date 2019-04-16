Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»

Серия «Вашингтона» и «Каролины» в плей-офф НХЛ интересна соперничеством россиян. Овечкин, Кузнецов и Орлов тут играют против 19-летнего Андрея Свечникова. Пока преимущество имеют действующие победители Кубка Стэнли, а наши парни – главные герои.

«Каролина» брала Свечникова на драфте под вторым номером. К концу сезона он стал одним из лучших в команде: теперь Андрея выпускают в решающие моменты, а сам он запоминается диким настроем. Свечников забивает, проводит силовые приемы и всеми способами достает соперников.

В двух матчах плей-офф Свечников набрал три очка (2+1), но побеждал все равно «Вашингтон». Третья игра получилась парадоксально другой. «Каролина» разгромила соперника со счетом 5:0, а Свечников вылетел из игры уже в середине первого периода.