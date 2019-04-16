Александр Овечкин
НХЛ
Андрей Свечников
Вашингтон
Каролина
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#Александр Овечкин #НХЛ #Андрей Свечников #Вашингтон #Каролина

Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»

16 апреля 2019, 11:44
Александр Плеханов

Серия «Вашингтона» и «Каролины» в плей-офф НХЛ интересна соперничеством россиян. Овечкин, Кузнецов и Орлов тут играют против 19-летнего Андрея Свечникова. Пока преимущество имеют действующие победители Кубка Стэнли, а наши парни – главные герои.

«Каролина» брала Свечникова на драфте под вторым номером. К концу сезона он стал одним из лучших в команде: теперь Андрея выпускают в решающие моменты, а сам он запоминается диким настроем. Свечников забивает, проводит силовые приемы и всеми способами достает соперников.

В двух матчах плей-офф Свечников набрал три очка (2+1), но побеждал все равно «Вашингтон». Третья игра получилась парадоксально другой. «Каролина» разгромила соперника со счетом 5:0, а Свечников вылетел из игры уже в середине первого периода.

По самой драке все прослеживалось четко. Свечников хотел что-то доказать и много бил, Овечкин отвечал редко, но очень метко. «Точность превосходит мощность, а время опережает скорость», – такую характеристику боя дали в официальном аккаунте UFC.

Свечников спровоцировал драку с Овечкиным, которого до этого дергал во всех играх. Здесь главный игрок «Вашингтона» жестко ответил. Печальный итог для Свечникова – в этом матче нападающий больше не выходил на лед из-за травмы верхней части тела.

«Прежде всего, я надеюсь, что он в порядке. Я не самый лучший боец, он тоже. Он попросил меня драться. Надеюсь, что с ним все нормально. Никто не хотел увидеть, как парень пострадал»,– говорил Овечкин после матча.

До этого Овечкин дрался в декабре 2010-го – тогда он победил защитника «Рейнджерс» Даниэля Жирарди. В карьере Овечкина были еще две драки, но они случились слишком давно. Так что сама стычка со Свечниковым стала для звезды «Вашингтона» большим событием. 

У Андрея Свечникова есть старший брат, который тоже заиграл в НХЛ. 22-летний Евгений Свечников представляет «Детройт», но этот сезон пропустил из-за травмы. Сразу после драки Евгений опубликовал в инстаграме отсылку к фильму «Кошмар на улице Вязов»: «Раз, два, Фредди идет за тобой».

«У нас все получалось с самого начала. Что произошло? Не знаю. Думаю, ребята понимают, в какой ситуации мы оказались. Нам нельзя проигрывать, поэтому мы так играли», – говорил после матча тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Закончим фактами о матче, которые выглядят даже интереснее драки Овечкина и Свечникова:

  • «Каролина» обыграла «Вашингтон» впервые в этом сезоне. В регулярке проиграли все четыре матча, еще в двух уступили в серии плей-офф.
  • В первом периоде получил травму еще один форвард «Каролины». У Майкла Ферланда тоже повреждение верхней части тела.
  • Во втором периоде «Вашингтон» нанес всего один бросок по воротам. Это клубный антирекорд. Общий счет по броскам – 45:18.

«Вашингтон» по-прежнему лидирует в серии (2:1).

Все фото: Global Look Press
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