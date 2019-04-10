НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон за домашнее насилие. Ранее его оправдали

В прошлом году Войнов отказался подписывать новое соглашение с клубом, рассчитывая вернуться в НХЛ. По данным «БИЗНЕС Online» им интересовались «Айлендерс», «Рейнджерс», «Флорида», «Монреаль» и «Виннипег», сам хоккеист летом отдыхал в США, хотя ранее ему был запрещен въезд в страну. Войнов подал заявление на приостановку дисквалификации в лиге, а заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли всю осень рассказывал, как продвигается проведение расследования в отношении хоккеиста .



При этом по информации журналиста Los Angeles Times Кертиса Зупке, обвинения в домашнем насилии суд Лос-Анджелеса снял еще 2 июля 2018 года. В январе Дэйли снова заявил, что расследование продолжается и стало ясно, что сезон для хоккеиста потерян. Он не возвращался в КХЛ и пропустил сезон в НХЛ. Таким образом, Войнов не играл целый год.



Россиянин не сыграет в НХЛ и весь следующий сезон. Он получил дисквалификацию от лиги, которая продлится до 1 июля 2020 года . Комментарий комиссионера НХЛ Гари Беттмэна: «Сегодняшнее решение, вкупе с особенностями этого дела и вовлеченными в него людьми, было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи».



«Во всем происходящем один большой плюс. Каждый день проводить время с семьей и наблюдать, как быстро растут дети», – написал Войнов в своем инстаграме в ноябре 2018-го, находясь во Флориде. В семье хоккеиста все хорошо, обвинения с него сняты, но лига его не ждет еще как минимум год. Теперь чрезвычайно интересно, в каком клубе КХЛ Войнов начнет следующий сезон и как после года полного простоя сумеет вернуться в хоккей.