НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон за домашнее насилие. Ранее его оправдали
Вячеслав Войнов – российский хоккеист, играющий в защите. Десять лет назад он зарекомендовал себя в челябинском «Тракторе», после чего отправился в НХЛ – его приобрел «Лос-Анджелес», где в первом же сезоне добился крупного успеха, выиграв со своей командой Кубок Стэнли.
Титул был добыт в 2012 году, а через два года Войнов угодил в скандал, который повлиял на всю его дальнейшую карьеру. В октябре 2014-го полиция Лос-Анджелеса обвинила его в домашнем насилии, но позже он был выпущен под залог в размере $50 тысяч.
Войнов приехал в больницу со своей женой Мартой Варламовой для оказания медицинской помощи. Там врачи заподозрили в преступлении именно хоккеиста и вызвали полицию. По свидетельству полицейского, конфликт произошел следующим образом: они поссорились на вечеринке, где Войнов ее ударил, затем избиение продолжалось дома, а еще хоккеист душил жену. По всей спальне была кровь и даже кровавые отпечатки рук.
Войнову постановили находиться под надзором в течение трех лет, заплатить штраф в размере $700, отработать восемь часов общественных работ, а также прослушать курс о домашнем насилии в 52 частях. Кроме того, речь шла о 90 сутках заключения, и с 7 июля по 3 сентября 2015 года Войнов отбыл срок. В том же месяце он добился того, чтобы покинуть США и вернуться в Россию.
Войнов заключил контракт со СКА и провел в нем три сезона, выиграл Кубок Гагарина в позапрошлом году и вернулся в сборную России, где стал олимпийским чемпионом и был признан лучшим защитником турнира.
В разгар антироссийских настроений на Олимпиаде досталось даже Войнову. Например, журналист USA Today задал на пресс-конференции вопрос представителю МОК вопрос о правомерности нахождения хоккеиста на турнире. Ранее газета Los Angeles Times отправила в МОК запрос на эту же тему и получила ответ – в отношении Войнова суд не выносил решений о запрете на участие в международных соревнованиях.
В прошлом году Войнов отказался подписывать новое соглашение с клубом, рассчитывая вернуться в НХЛ. По данным «БИЗНЕС Online» им интересовались «Айлендерс», «Рейнджерс», «Флорида», «Монреаль» и «Виннипег», сам хоккеист летом отдыхал в США, хотя ранее ему был запрещен въезд в страну. Войнов подал заявление на приостановку дисквалификации в лиге, а заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли всю осень рассказывал, как продвигается проведение расследования в отношении хоккеиста.
При этом по информации журналиста Los Angeles Times Кертиса Зупке, обвинения в домашнем насилии суд Лос-Анджелеса снял еще 2 июля 2018 года. В январе Дэйли снова заявил, что расследование продолжается и стало ясно, что сезон для хоккеиста потерян. Он не возвращался в КХЛ и пропустил сезон в НХЛ. Таким образом, Войнов не играл целый год.
Россиянин не сыграет в НХЛ и весь следующий сезон. Он получил дисквалификацию от лиги, которая продлится до 1 июля 2020 года. Комментарий комиссионера НХЛ Гари Беттмэна: «Сегодняшнее решение, вкупе с особенностями этого дела и вовлеченными в него людьми, было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и похожие случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнера или члена семьи».
«Во всем происходящем один большой плюс. Каждый день проводить время с семьей и наблюдать, как быстро растут дети», – написал Войнов в своем инстаграме в ноябре 2018-го, находясь во Флориде. В семье хоккеиста все хорошо, обвинения с него сняты, но лига его не ждет еще как минимум год. Теперь чрезвычайно интересно, в каком клубе КХЛ Войнов начнет следующий сезон и как после года полного простоя сумеет вернуться в хоккей.