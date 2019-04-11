В плей-офф НХЛ интереснее всего – сенсация «Коламбуса». Ее творит Бобровский
«Тампа» вела в три шайбы
«Тампа Бэй» и «Коламбус» (3:4) открывали плей-офф НХЛ. Уже первый период победитель регулярки выиграл в три шайбы. Дальше все шло к безговорочной победе «Тампы», но «Коламбус» все перевернул.
Если что, «Тампа» в этом сезоне еще никогда не проигрывала, ведя в три шайбы.
Ключевое спасение Бобровского
Всего в этой серии участвуют пять русских хоккеистов. Показатели Кучерова, Сергачева и Панарина мы уже проанализировали. Важно, что основные вратари «Тампы» и «Коламбуса» тоже из России. Еще важнее, что оба доминируют во всей НХЛ.
Василевский оказался лучшим в регулярном чемпионате по победам (39), Бобровский – по количеству игр на ноль (9). В игре плей-офф у них нет никакого аномального количества отбитых бросков, но по Бобровскому выделяются три эпизода.
Здесь он ошибся с выбросом шайбы, а потом отбил перед собой открытый бросок.
Здесь – одно из лучших спасений во всем плей-офф-2019.
Здесь – одно из лучших спасений во всем плей-офф-2019 (2).
Вокруг этого поражения сразу несколько необычных статистических вещей для команд и русских хоккеистов:
- У «Коламбуса» только две победы в регулярном чемпионате в матчах, где команда уступала после двух периодов. К началу третьего отрезка счет был 1:3. «Тампа» проиграла только 4 матча из 43, если вела по итогам 40 минут матча.
- Никита Кучеров – главный бомбардир регулярного чемпионата, рекордсмен по очкам среди русских хоккеистов в НХЛ, просто хороший парень. В этой игре у него ни одного результативного действия, а показатель полезности остался на отметке -1.
- Со своей стороны неудачный матч провел Артемий Панарин. У него минусовой итог -2, но один хороший момент в третьем периоде перечеркнул весь негатив. Результативный пас Панарин сделал на Джонса в большинстве в моменте с победным голом.
- 20-летний защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голевой передачей, а в игре получил показатель +1. Недавно он сказал, что соперники считают его худшим защитником «Тампы». В проигранном матче плей-офф лучше Сергачева был только Рутта (+2).
- «Коламбус» оказался 27-й командой, которая отыграла три шайбы, а потом победила в основное время. В шестой раз в НХЛ такое произошло в игре с победителем регулярного чемпионата.
От «Коламбуса» в этом матче никто ничего не ждал. Регулярный чемпионат команда завершила серией из восьми побед за 10 матчей, но «Тампа» просто сильнее.
Победитель регулярного сезона выиграл 62 матча из 82 и повторил рекорд «Детройта». В первом матче плей-офф «Тампе» такая статистика не помогла.
«Бобровский держал нас в игре. Он несколько раз нас выручил во втором периоде, и с этого, пожалуй, все началось. Он парировал опаснейшие броски в самый нужный момент, и команда побежала», – охарактеризовал его игру защитник Савар.
За кем из наших еще следить?
«Бостон» – «Торонто»
Здесь наши парни только в составе «Торонто». Защитники Зайцев и Ожиганов на приличном уровне отыграли регулярный чемпионат. Зайцев был успешнее (81 игра, 14 очков). Ожиганов на месяц выпадал из состава после прихода защитника Маззина, но потом вернулся и ничего не портил.
«Вашингтон» – «Каролина»
В «Вашингтоне» уже привычная тройка из Кузнецова, Овечкина и Орлова. Все выигрывали Кубок Стэнли в прошлом сезоне, а теперь хотят повторить успех. У «Каролины» наконец-то выделяется на общем фоне 19-летний нападающий Андрей Свечников. За сезон он прогрессировал до выхода в ключевые моменты матчей. Статистика идеальна для новичка: 82 игры, 37 очков.
«Айлендерс» – «Питтсбург»
Евгений Малкин все еще играет за «Питтсбург», которому даже приносит пользу. Хотя показатель полезности Малкина больше говорит о его проблемах. За 68 матчей Евгений выбил 72 очка, но его показатель полезности -25. «Питтсбург» проиграл первый матч в овертайме, Малкин по разу забросил и отдал. Шансов все исправить будет еще много.
«Нэшвилл» – «Даллас»
В «Далласе» играют сразу три русских хоккеиста, но только у одного все получается. Александр Радулов – один из лидеров команды, хотя первую игру «Даллас» взял и без его очков. В регулярном чемпионате Радулов выдал 29+43. Вратарь Худобин проигрывает конкуренцию Бишопу, но имеет хорошую репутацию. Валерий Ничушкин ни разу не забил за всю регулярку.
«Сент-Луис» – «Виннипег»
Форварды Тарасенко и Барбашев («Сент-Луис») против защитников Куликова и Киселевича («Виннипег»). В первой игре плей-офф выходили только трое. Киселевича обменяли в «Виннипег» под дедлайн, а за новую команду он пока не играл. В матче плей-офф очков никто из наших не набрал, а победил «Сент-Луис».
«Калгари» – «Колорадо»
В этой паре ожидают сенсаций от «Колорадо», где играют Семен Варламов и Никита Задоров. Перед плей-офф Варламов выпал из состава, проиграв конкуренцию в воротах Филиппу Грубауэру. Дальше у них примерно равные шансы на игру в основе. По силовому защитнику Задорову все проще: он основной, приносит пользу, играет в среднем по 17 минут.
«Сан-Хосе» – «Вегас»
Самая непредсказуемая пара плей-офф по всем предварительным раскладам. «Сан-Хосе» затащил первый матч по всем показателям (5:2), но за «Вегасом» все еще тянется репутация прошлогоднего финалиста. Тут играет Валентин Зыков, сменивший уже три команды в этом сезоне. В первом матче плей-офф Зыкова не выпустили.