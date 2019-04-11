В плей-офф НХЛ интереснее всего – сенсация «Коламбуса». Ее творит Бобровский

«Бобровский держал нас в игре. Он несколько раз нас выручил во втором периоде, и с этого, пожалуй, все началось . Он парировал опаснейшие броски в самый нужный момент, и команда побежала», – охарактеризовал его игру защитник Савар.

За кем из наших еще следить?

«Бостон» – «Торонто»

Здесь наши парни только в составе «Торонто». Защитники Зайцев и Ожиганов на приличном уровне отыграли регулярный чемпионат. Зайцев был успешнее (81 игра, 14 очков). Ожиганов на месяц выпадал из состава после прихода защитника Маззина, но потом вернулся и ничего не портил.

«Вашингтон» – «Каролина»

В «Вашингтоне» уже привычная тройка из Кузнецова, Овечкина и Орлова. Все выигрывали Кубок Стэнли в прошлом сезоне, а теперь хотят повторить успех. У «Каролины» наконец-то выделяется на общем фоне 19-летний нападающий Андрей Свечников. За сезон он прогрессировал до выхода в ключевые моменты матчей. Статистика идеальна для новичка: 82 игры, 37 очков.

«Айлендерс» – «Питтсбург»

Евгений Малкин все еще играет за «Питтсбург», которому даже приносит пользу. Хотя показатель полезности Малкина больше говорит о его проблемах. За 68 матчей Евгений выбил 72 очка, но его показатель полезности -25. «Питтсбург» проиграл первый матч в овертайме, Малкин по разу забросил и отдал. Шансов все исправить будет еще много.