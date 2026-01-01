Сергей Бобровский

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Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский
Хоккей
Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», начавшим сезон с пяти побед подряд
#Сергей Бобровский
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
Хоккей
Бобровский провел 300-й победный матч в НХЛ и стал третьим вратарем из России с таким результатом
#Сергей Бобровский
Хоккей
Бобровский стал седьмым вратарем в истории НХЛ, который выдал 10 серий с 6+ победами подряд
#Сергей Бобровский
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Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского
#Крис Дриджер
Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом
#Сергей Бобровский
Посмотрите 10 видео, как хоккеисты тренируются без льда и коньков
#Хоккей
Домашние тренировки Бобровского: сидит на коленках и ловит мячики
#Сергей Бобровский
Бобровский много пропускает, меняется, команда проигрывает. Нет, он в этом не виноват
#Сергей Бобровский
Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4
#Коламбус
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