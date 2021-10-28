Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», начавшим сезон с пяти побед подряд

Сергей Бобровский сыграл в победном матче «Флориды» против «Бостона» (4:1) в НХЛ. Для него это пятая победа со старта сезона – ни один другой вратарь клуба не достигал такого результата.

В этом сезоне он провел 302 минуты на льду. За это время соперники сделали 168 бросков по его воротам, из которых девять стали голами. Процент отраженных бросков – 0,946.

«Флорида» пока остается лучшей командой лиги со старта сезона. Она провела семь игр и выиграла все. Только два других клуба тоже идут без поражений – «Сент-Луис» и «Каролина». Но оба провели пока по пять матчей.

Бобровскому 33 года. Он проводит в НХЛ 12-й сезон. Всего за этот период у него 543 игры, 302 из которых были победными. По его воротам бросали 15 971 раз, он пропустил 1330 шайб.