Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом
5 августа «Флорида» впервые за четыре года выиграла матч Кубка Стэнли. В третьей игре с «Айлендерс» она победила 3:2, а Бобровский отбил 20 бросков. Так счет в их серии стал 2-1 в пользу «Айлендерс» – клуб Бобровского по-прежнему находился в одном поражении от вылета.
Четвертый матч начался с ужасного по результату первого периода: 1:2 по счету и гол имени Бобровского. Энтони Бовилье в этом моменте даже не смотрел на ворота. Просто вкинул шайбу в сторону Бобровского, а дальше вратарь неудачно сыграл коньком.
В сезоне НХЛ Бобровский отыграл за «Флориду» 50 матчей, а выиграл только 24. Виноват не только он сам – часто проваливались именно защитники. Зато сам Бобровский рассказывал, что пауза из-за коронавируса помогла ему с восстановлением и отдыхом.
Для «Флориды» август начался с поражения 0:5 от «Тампы», но этот матч не считался в официальную статистику. Дальше – серия с «Айлендерс», где только за первые два матча «Флорида» пропустила шесть голов.
После гола в четвертом матче фанаты «Флориды» начали подсчет времени, которое команде осталось отыграть с Бобровским в воротах. Еще шесть лет – за каждый год Бобровский получит примерно по 10 миллионов долларов.
В следующем периоде Бобровский исправился и взял несколько сложных бросков. Эмоции фанатов и твиттер-аккаунта «Флориды»: