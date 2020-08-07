Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом

В сезоне НХЛ Бобровский отыграл за «Флориду» 50 матчей, а выиграл только 24. Виноват не только он сам – часто проваливались именно защитники. Зато сам Бобровский рассказывал, что пауза из-за коронавируса помогла ему с восстановлением и отдыхом.

Для «Флориды» август начался с поражения 0:5 от «Тампы», но этот матч не считался в официальную статистику. Дальше – серия с «Айлендерс», где только за первые два матча «Флорида» пропустила шесть голов.

После гола в четвертом матче фанаты «Флориды» начали подсчет времени, которое команде осталось отыграть с Бобровским в воротах. Еще шесть лет – за каждый год Бобровский получит примерно по 10 миллионов долларов.