Нью-Йорк Айлендерс

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
Хоккей
Хара перешел в «Нью-Йорк Айлендерс». Ему 44 года
#Здено Хара
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Варламов поднялся на первое место по матчам без пропущенных голов в этом сезоне НХЛ
#Семен Варламов
Все новости
Материалы
В НХЛ игрок обошел всех соперников и забил. Автор шедевра – парень, который недавно попался на запрещенных препаратах
#Киффер Беллоуз
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом
#Сергей Бобровский
Куда уйдет Панарин
#Артемий Панарин
Поросенок Хэмилтон – живой талисман «Каролины». С ним команда всегда выигрывает
#Каролина
#Каролина
Все материалы