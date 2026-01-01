Семен Варламов

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Варламов поднялся на первое место по матчам без пропущенных голов в этом сезоне НХЛ
#Семен Варламов
Хоккей
У Варламова 30 матчей без пропущенных голов в НХЛ. Он стал пятым русским вратарем, которому это удалось
#Семен Варламов
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