Семен Варламов
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Нью-Йорк Айлендерс
Варламов поднялся на первое место по матчам без пропущенных голов в этом сезоне НХЛ
вчера, 09:26
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (0:1, буллиты).
- Варламов провел на льду 65 минут – основное время и овертайм. За это время он отразил 28 бросков.
- Для него это пятый шатаут в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с Марком-Андре Флери («Вегас») и Филиппом Грубауэром («Колорадо») и делит с ними первое место.
- В этом же матче шатаут оформил другой вратарь из России – Илья Самсонов. Он отразил 26 бросков, играя за «Вашингтон».
Всего у Варламова 32 шатаута за карьеру в лиге. Он проводит в НХЛ 13-й сезон, играя там с 2008 года. В текущем сезоне НХЛ у него 31 сыгранный матч. Ему нанесли 876 бросков, из которых 65 стали голами.
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