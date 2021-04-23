Варламов поднялся на первое место по матчам без пропущенных голов в этом сезоне НХЛ

Всего у Варламова 32 шатаута за карьеру в лиге. Он проводит в НХЛ 13-й сезон, играя там с 2008 года. В текущем сезоне НХЛ у него 31 сыгранный матч. Ему нанесли 876 бросков, из которых 65 стали голами.