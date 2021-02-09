Семен Варламов
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#Семен Варламов #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Айлендерс

У Варламова 30 матчей без пропущенных голов в НХЛ. Он стал пятым русским вратарем, которому это удалось

вчера, 10:22

Семен Варламов выступает в НХЛ с 2008 года (с перерывом на сезон в «Локомотив»):

Матч против «Рейнджерс», в котором «Айлендерс» победили со счетом 2:0, стал для Варламова третьим сухим в этом сезоне и 30 без пропущенных шайб в его карьере в НХЛ.

Варламов – пятый вратарь из России, кому это удалось. Топ-5:

1. Евгений Набоков (59).

2. Николай Хабибулин (47).

3-4. Илья Брызгалов (34).

3-4. Сергей Бобровский (34).

5. Семен Варламов (30).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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