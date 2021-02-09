Семен Варламов
НХЛ
Хоккей
Нью-Йорк Айлендерс
У Варламова 30 матчей без пропущенных голов в НХЛ. Он стал пятым русским вратарем, которому это удалось
вчера, 10:22
Семен Варламов выступает в НХЛ с 2008 года (с перерывом на сезон в «Локомотив»):
- 2008-2011 – «Вашингтон».
- 2011-2013 – «Колорадо».
- 2019–по настоящее время – «Нью-Йорк Айлендерс».
Матч против «Рейнджерс», в котором «Айлендерс» победили со счетом 2:0, стал для Варламова третьим сухим в этом сезоне и 30 без пропущенных шайб в его карьере в НХЛ.
Варламов – пятый вратарь из России, кому это удалось. Топ-5:
1. Евгений Набоков (59).
2. Николай Хабибулин (47).
3-4. Илья Брызгалов (34).
3-4. Сергей Бобровский (34).
5. Семен Варламов (30).
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