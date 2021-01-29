Звезда «Монреаля» обожает родео и дикую природу: скачет на лошадях, кидает лассо, носит ковбойскую шляпу, после вылетов уходит в лес
Бывший игрок «Монреаля» Райан О’Бирн рассказывал о вратаре Кэри Прайсе:
«Как-то в раздевалку попал журнал с обложкой, на которой был Кэрри. Необычный образ – он был в ковбойском костюме. Нам всем, конечно, захотелось пошутить.
Как только Кэрри пришел на тренировку, мы заржали: «Эй, ковбой». Он абсолютно невозмутимо спросил, в чем дело. Мы ему показали журнал, и он так же невозмутимо сказал: «А, они в курсе моего небольшого увлечения. Предложили мне тематическую фотосессию, я согласился».
Клянусь, я никогда не знал до этого, что Прайс увлекается родео и лошадьми. Некоторые, как и я, были в шоке».
Прайс дебютировал на родео в 2010-м. Он почти весь отпуск проводит на ранчо, которым управляет брат
Прайс провел детство в небольшом канадском городке Анехейм. Там очень развита ковбойская культура – дети учатся верховой езде с ранних лет. Так было и с Прайсом.
В интервью официальному сайту «Монреаля» он рассказывал:
«Я с трех лет в седле. На самом деле дети с Запада всегда так. Они начинают кататься на лошадях значительно раньше, чем начинают читать или писать. Это нормально. Мы с братом этим увлекаемся. Он в большей степени, потому что это его основное занятие. Я чуть меньше из-за хоккея».
Прайс после тренировок и школы часто занимался скачками на лошадях, но никогда не рассматривал их как профессиональную карьеру. Он говорил, что хоккей был ближе. После подписания контракта с «Монреалем» в 2007-м боссы обязательно включали в договор пункт о запрете кататься на крупных турнирах.
Истории про Прайса, родео и лошадей:
🐎 Откуда у Прайса любовь к лошадям? От мамы. Отец больше любит мотоциклы.
🐴 Прайс не пытается усидеть в седле брыкающейся лошади на время. Или не участвует в родео с быками.
🐎 Его максимум – преодоление препятствий верхом на лошади на скорость.
🐴 Главное воспоминание от родео – дебютный турнир в 2010-м. Когда он вместе с другом Вирджилом Поффенротом участвовал в парном родео. То есть оба ковбоя с лассо пытаются догнать убегающего теленка. Один должен поймать его за шею, другой – за заднюю ногу.
Прайс и Поффенрот справились за 7 секунд, заняли первое место на соревнования в Анехейме и получили по 600 долларов призовых.
🏇 «Это только кажется, что так просто. Когда ты в седле, ты должен удержать несущуюся лошадь, не упасть сам и правильно управлять лассо».
🤠 Прайс говорит, что редко выезжает за пределы Анахейма. Только если его приглашают на соревнования знакомые.
🏇 Возвращаясь к теме ранчо. После подписания контракта с «Монреалем» Прайс купил большое ранчо в Анахейме. Там у него 8 лошадей, но управляет ранчо его брат. Тот ухаживает за лошадьми и иногда проводит экскурсии.
«Мне кажется, к нам на экскурсии приходят только фанаты «Монреаля», ха-ха. Ну какой нормальный человек поедет на экскурсию на ранчо?»
🤠 «Я каждое лето приезжаю в Анахейм. Честно говоря, это мое самое любимое время года. Да, я катаюсь вместе с семьей. В такие моменты я отключаюсь от внешнего мира: я не отвечаю на сообщения и на звонки. Я существую только для природы».
🤠 Увлечение Прайса повлияло на имидж. Он часто приезжает на тренировки в ковбойской шляпе и в клетчатой рубашке. О’Бирн говорил, что раньше это забавляло одноклубников. Но со временем они отнеслись к фишке Прайса с уважением.
Еще Прайс – большой фанат дикой природы. Это его лучший фон после поражений
В 2010-м «Монреаль» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в полуфинале конференции «Филадельфии». Расстроенный Прайс отправился в Анахейм, а оттуда – на север Канады. После отпуска он рассказывал, что прожил месяц вдали от цивилизации.
«Мы ушли в поход и прожили в горах и в лесу. Это было прекрасно: свежий воздух, еда, приготовленная на огне. Иногда я тренировался, но там невозможно потолстеть.
Никогда не знаешь, кого там встретишь. Мы натыкались на медведей, койотов. Нашу собаку, кажется, утащила пума – мы видели, как она вертелась рядом с нами пару дней».
Инстаграм Прайса тоже про любовь к природе.