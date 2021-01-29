Звезда «Монреаля» обожает родео и дикую природу: скачет на лошадях, кидает лассо, носит ковбойскую шляпу, после вылетов уходит в лес

Прайс дебютировал на родео в 2010-м. Он почти весь отпуск проводит на ранчо, которым управляет брат

Прайс провел детство в небольшом канадском городке Анехейм. Там очень развита ковбойская культура – дети учатся верховой езде с ранних лет. Так было и с Прайсом.

В интервью официальному сайту «Монреаля» он рассказывал:

«Я с трех лет в седле. На самом деле дети с Запада всегда так. Они начинают кататься на лошадях значительно раньше, чем начинают читать или писать. Это нормально. Мы с братом этим увлекаемся. Он в большей степени, потому что это его основное занятие. Я чуть меньше из-за хоккея».

Прайс после тренировок и школы часто занимался скачками на лошадях, но никогда не рассматривал их как профессиональную карьеру. Он говорил, что хоккей был ближе. После подписания контракта с «Монреалем» в 2007-м боссы обязательно включали в договор пункт о запрете кататься на крупных турнирах.

Истории про Прайса, родео и лошадей:

🐎 Откуда у Прайса любовь к лошадям? От мамы. Отец больше любит мотоциклы.

🐴 Прайс не пытается усидеть в седле брыкающейся лошади на время. Или не участвует в родео с быками.

🐎 Его максимум – преодоление препятствий верхом на лошади на скорость.

🐴 Главное воспоминание от родео – дебютный турнир в 2010-м. Когда он вместе с другом Вирджилом Поффенротом участвовал в парном родео. То есть оба ковбоя с лассо пытаются догнать убегающего теленка. Один должен поймать его за шею, другой – за заднюю ногу.

Прайс и Поффенрот справились за 7 секунд, заняли первое место на соревнования в Анехейме и получили по 600 долларов призовых.