Коллин Делиа
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Кори Кроуфорд
Малкольм Суббан
Чикаго (х)
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#Коллин Делиа #НХЛ #Хоккей #Кори Кроуфорд #Малкольм Суббан #Чикаго (х)

Вратарь «Чикаго» упал за секунду до броска. Отдал пас сопернику и поскользнулся

3 часа назад
Александр Плеханов

твиттер «Чикаго»

«Чикаго» сыграл два стартовых матча в сезоне НХЛ. Оба – с «Тампой». В обоих команда пропустила по пять шайб (1:5 и 2:5). В первой игре в воротах у «Чикаго» играл Малкольм Суббан, потом – Коллин Делиа. Именно Делиа поучаствовал в одном из самых необычных моментов из второго матча.

Делиа подарил сопернику первый гол в матче. Неудачно отпасовал защитнику, а перед броском поскользнулся и упал. Потом сказал: «Это выглядело разочаровывающе. С моей стороны – простое недопонимание. Думаю, так произошло, потому что я не играл какое-то время. Я неправильно отыграл в этом моменте».

26-летний Делиа проводил первую игру в НХЛ с сезона-2018/19. Тогда он был вторым вратарем «Чикаго», а потом играл только за «Рокфорд». В основе «Чикаго» все это время выходил Кори Кроуфорд. С ним «Чикаго» дважды выигрывал Кубок Стэнли. Перед сезоном-2020/21 Кроуфорд ушел в «Нью-Джерси». Дальше он вообще объявил о завершении карьеры.

Делиа рассказывал: «Я многому научился у Кроуфорда. Уроки, которые я получил от него, абсолютно бесценны. Он научил меня быть профессионалом. Он действительно подал отличный пример не только для меня, но и для других вратарей в организации. Кроуфорд никогда не терял самообладания. На льду он выглядел превосходно».

Сейчас у «Чикаго» есть три вратаря примерно одного уровня. Ни один из них еще не обеспечил себе место первого номера, поэтому Делиа сохраняет шансы. Его преимущество – долгое нахождение в организации и реальная любовь к «Чикаго». Делиа купил клубный свитер даже для своей собаки. На ближайшие пару сезонов он имеет контракт, по которому получает по миллиону в год.

Еще Делиа умеет красиво падать. И это даже помогало ему в матче НХЛ:

В его инстаграме есть красивый кадр из 2017 года:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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