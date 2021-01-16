Вратарь «Чикаго» упал за секунду до броска. Отдал пас сопернику и поскользнулся

26-летний Делиа проводил первую игру в НХЛ с сезона-2018/19. Тогда он был вторым вратарем «Чикаго», а потом играл только за «Рокфорд». В основе «Чикаго» все это время выходил Кори Кроуфорд. С ним «Чикаго» дважды выигрывал Кубок Стэнли. Перед сезоном-2020/21 Кроуфорд ушел в «Нью-Джерси». Дальше он вообще объявил о завершении карьеры.

Делиа рассказывал: «Я многому научился у Кроуфорда. Уроки, которые я получил от него, абсолютно бесценны. Он научил меня быть профессионалом. Он действительно подал отличный пример не только для меня, но и для других вратарей в организации. Кроуфорд никогда не терял самообладания. На льду он выглядел превосходно».

Сейчас у «Чикаго» есть три вратаря примерно одного уровня. Ни один из них еще не обеспечил себе место первого номера, поэтому Делиа сохраняет шансы. Его преимущество – долгое нахождение в организации и реальная любовь к «Чикаго». Делиа купил клубный свитер даже для своей собаки. На ближайшие пару сезонов он имеет контракт, по которому получает по миллиону в год.

Еще Делиа умеет красиво падать. И это даже помогало ему в матче НХЛ: