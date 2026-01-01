Малькольм Суббан

Дата рождения
21 декабря 1993 г.
Факт
На драфте НХЛ 2012 г. выбран в 1-м раунде под 24-м номером «Бостоном»
Лента
Материалы
Материалы
Чудо-сейв в НХЛ: вратарь отбил шайбу рукой, которую спрятал за спину 👀
#Малькольм Суббан
Вратарь «Чикаго» упал за секунду до броска. Отдал пас сопернику и поскользнулся
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#Коллин Делиа
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