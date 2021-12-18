Чудо-сейв в НХЛ: вратарь отбил шайбу рукой, которую спрятал за спину 👀

После игры («Баффало» проиграло «Питтсбургу» 2:3) Суббан признался, что сейв получился случайным. И вообще считал плохой привычкой заводить руку за спину.

«Честно, сначала я даже не понял, что случилось. Думал, что кто-то задел мою ловушку.

Я подъехал к скамейке запасных, и Луукконен спросил, как так получилось. Я ответил: «Не знаю, может, шайба попала в штангу и уже потом в ловушку». Потом я посмотрел повтор – это был удачный сэйв.

Почему я выставил руку назад? Честно говоря, не знаю. Я думал, что это плохая привычка, но, как оказалось, нет».