Малькольм Суббан
НХЛ
Баффало
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#Малькольм Суббан #НХЛ #Баффало

Чудо-сейв в НХЛ: вратарь отбил шайбу рукой, которую спрятал за спину 👀

55 минут назад

Приготовьтесь увидеть сейв года в НХЛ. Вратарь «Баффало» Малькольм Суббан отбил шайбу почти случайно – ловушкой, которую он оставил за спину. Посмотрите на волшебство.

И еще раз присмотритесь. 

После игры («Баффало» проиграло «Питтсбургу» 2:3) Суббан признался, что сейв получился случайным. И вообще считал плохой привычкой заводить руку за спину.

«Честно, сначала я даже не понял, что случилось. Думал, что кто-то задел мою ловушку.

Я подъехал к скамейке запасных, и Луукконен спросил, как так получилось. Я ответил: «Не знаю, может, шайба попала в штангу и уже потом в ловушку». Потом я посмотрел повтор – это был удачный сэйв.

Почему я выставил руку назад? Честно говоря, не знаю. Я думал, что это плохая привычка, но, как оказалось, нет».

imago-images.de / global look press

Суббану 27 лет, в НХЛ он обычно был запасным и только несколько сезонов назад закрепился в «Вегасе», откуда вернулся в родной «Баффало».

В этом сезоне Суббан попадает в истории с необычными голами. Недавно он пропускал после гола, который начался с необычного лакросс-паса.   

И еще необычная статистика. Благодаря великому сейву Суббан стал 50-м вратарем в истории «Баффало» по количеству сейвов.

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