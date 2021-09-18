Здено Хара
НХЛ
Нью-Йорк Айлендерс
Хара перешел в «Нью-Йорк Айлендерс». Ему 44 года
14 минут назад
Защитник Здено Хара подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Условия соглашения не сообщаются.
- В сезоне-2020/21 Хара выступал за «Вашингтон Кэпиталз», провел 55 матчей и заработал 10 очков.
- Харе 44 года. Он выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году и провел в НХЛ 23 сезона = больше 1,6 тысячи матчей.
- Со сборной 🇸🇰 Словакии Хара дважды становился серебряным призером чемпионата мира.
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