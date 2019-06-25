Куда уйдет Панарин

Главное событие для российских болельщиков НХЛ произойдет 1 июля. В этот день Артемий Панарин станет неограниченно свободным агентом. Для тех, кто не в теме: свободный агент – когда у предыдущего клуба есть какие-то права на игрока, неограниченно свободный – когда игрока ничего не связывает с прошлой командой, и он может спокойно вести переговоры с любым клубом.

На данный момент контракт Панарина все еще действует с «Коламбусом», но он уже выбирает новую команду.

Почему Панарин не остался в «Коламбусе»

Панарин и его агент еще прошлым летом намекнули на то, что не будут продлевать контракт после старта сезона НХЛ. Все попытки «Коламбуса» подписать новое соглашение и хоккеист, и его представитель отклонили. В августе стало известно, что Панарин все же уедет из команды. Правда, когда это будет на тот момент не было известно. Клуб надеялся на обмен игрока до трансферного дедлайна, но сам Панарин твердо хотел побороться в плей-офф именно с «Коламбусом».