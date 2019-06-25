Куда уйдет Панарин
Главное событие для российских болельщиков НХЛ произойдет 1 июля. В этот день Артемий Панарин станет неограниченно свободным агентом. Для тех, кто не в теме: свободный агент – когда у предыдущего клуба есть какие-то права на игрока, неограниченно свободный – когда игрока ничего не связывает с прошлой командой, и он может спокойно вести переговоры с любым клубом.
На данный момент контракт Панарина все еще действует с «Коламбусом», но он уже выбирает новую команду.
Почему Панарин не остался в «Коламбусе»
Панарин и его агент еще прошлым летом намекнули на то, что не будут продлевать контракт после старта сезона НХЛ. Все попытки «Коламбуса» подписать новое соглашение и хоккеист, и его представитель отклонили. В августе стало известно, что Панарин все же уедет из команды. Правда, когда это будет на тот момент не было известно. Клуб надеялся на обмен игрока до трансферного дедлайна, но сам Панарин твердо хотел побороться в плей-офф именно с «Коламбусом».
На вопрос, почему он все-таки покинет клуб, нападающий ответил так: хочет представлять большую команду из большого города. Искать подтекст и думать о том, что Панарин просто хочет больше денег, не нужно. В «Коламбусе» на 2019 год он зарабатывал 6 миллионов долларов – примерно столько же у Кэма Аткинсона, Брэндона Дубински и Ника Фолиньо. Повышение (пусть даже на несколько миллионов долларов) «Коламбус» спокойно потянет, его трансферный потолок напряжется но не треснет.
Другое дело – перспективы. Во-первых, в этом сезоне «Коламбус» добрался до полуфинала Востока и уступил «Бостону». Явно не то, чего ожидал Панарин. Во-вторых, у игрока не самые хорошие отношения с главным тренером Джоном Тортореллой. Все эти факторы в совокупности повлияли на решение Панарина. С июля он будет игроком другой команды.
Какие есть варианты
Журналист Дэвид Паньотта сегодня выдал инсайд: Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Рейнджерс» и «Айлендерс». До этого хоккеист провел переговоры с «Флоридой» и уже отправился в Нью-Йорк.
Вариант первый – самый богатый, «Айлендерс». На данный момент потолок зарплат на свободных агентов в этой команде составляет 24 миллиона долларов. То есть, если брать во внимание годовой оклад Панарина с 10-11 миллионами, то «Нью-Йорк» спокойно подпишет еще минимум одного топового игрока, либо двух неплохих.
Вариант второй – самый перспективный, «Рейнджерс». Другая команда из Нью-Йорка в последние два сезона пролетала мимо плей-офф НХЛ. Зато «Рейнджерс» спокойно следуют своему плану стать самой молодой и перспективной командой и не паникуют. На данный момент у резко омоложенной команды четыре звезды: Лундквист, Стаал, Крайдер, Наместников и Фаст. Панарин спокойно может влиться в такую команду и стать топом, каким был в «Коламбусе».
Вариант третий – самый надежный, «Флорида». У «Флориды» такая же ситуация, как и у «Нью-Йорк Рейнджерс»: есть перспективные игроки, большие планы (минимум – дойти до четвертьфинала плей-офф в следующем сезоне). Но «Рейнджерс» пропускает плей-офф всего лишь второй год подряд. «Флорида» же там не была с 2016 года.
Зато у «Пантерз» есть одно конкурентное преимущество - Джоэл Кенневилль. Вместе с этим тренером Панарин работал в «Чикаго». У Кенневилля огромный бэкграунд: в «Блэкхокс» за 10 лет он трижды побеждал в Кубке Стэнли. И Кенневилль хорошо отзывается о Панарине. Дополнительный факт в пользу «Флориды»: все тот же инсайдер Дэвид Паньотта сообщает, что переговоры Сергея Бобровского с этой командой находятся на продвинутой стадии. А дела Бобровского и Панарина ведет один человек. Есть подозрение, что руководство «Флориды» захочет сразу двух свободных русских игроков.
Вариант четвертый – наименее вероятный, «Чикаго». «Блэкхокс» уже много раз пожалел, что летом 2017-го обменял Панарина на Тайлера Мотта. Теперь, по данным Yahoo Sport, клуб мечтает о возвращении нападающего. Единственная проблема связана с тем, что зарплатная ведомость «Чикаго» вряд ли потянет Панарина (контракт которого тот же Паньотта оценивает в 10-11 миллионов без учета всех плавающих бонусов). Есть только один способ решить эту проблему – разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с Патриком Кейном или Джонатаном Тэйвзом (у обоих контракты на 11 миллионов). На этот шаг в «Чикаго» не пойдет ни один руководитель.