Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию
Мы только пережили драфт НБА, где команды менялись пиками и тасовали потенциальных звезд. В НХЛ получилась похожая драфтовая история по формату и целям. Сначала команды разыгрывали в лотерее возможность первыми выбирать главных талантов мирового хоккея – больше шансов было у тех, кто неудачно провел сезон-2018/19.
В лотерее победил «Нью-Джерси», вторым стал «Рейнджерс». Эти два клуба и претендовали на двух раскрученных звезд драфта – Джека Хьюза и Каапо Какко. Проспекты соревновались друг с другом на чемпионатах мира, где сильнее был Какко. «Нью-Джерси» все равно выбрал Хьюза, Какко уехал в «Рейнджерс».
Вот полная выборка из 31 игрока в первом раунде. Российский нападающий Василий Подколзин попал в «Ванкувер», хотя изначально котировался на несколько номеров выше.
Подколзина выбрали, но оставят в КХЛ
В НХЛ обязаны уважать контракты русских игроков с командами КХЛ. 17-летний Василий Подколзин принадлежит СКА, а его соглашение со взрослой командой будет действовать еще два года. Сам Подколзин признает, что не готов к НХЛ прямо сейчас, но через пару лет обязательно туда поедет.
Все это он подтвердил сразу после драфта. Ближайшая цель Подколзина – заиграть в КХЛ и проявить себя во взрослом хоккее. До этого он выделялся только на молодежном уровне, а в КХЛ отыграл за СКА только три матча. В них его выпускали в среднем на 3 минуты и 30 секунд.
Изначально Подколзин котировался на драфте-2019 чуть ли не в тройке, но слетел вниз. На его перспективы повлияла слабая результативность на ЮЧМ (1+3), где сборная России взяла серебряные медали. Интересно, что в финале судьи не засчитали гол Подколзина в спорном моменте, когда шайба вроде бы пересекла линию ворот.
Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ» в YouTube
Журналист The Athletic Скотт Уилер писал в собственном рейтинге, что Подколзин в перспективе может оказаться форвардом третьего звена. Тот же Уилер все равно указывал на взрывную скорость и лидерские качества Подколзина.
«Это игрок, который бросается в глаза. Он активно участвует в атаке, показывает скорость и отменную физику во время атак. Этого недостаточно, чтобы делать игру и выигрывать матчи. Есть большая разница между победами в играх и простым нахождением на виду», – писал Уилер.
В самом «Ванкувере» всегда было мало русских игроков. За всю историю драфта НХЛ только девять хоккеистов, которых выбирал «Ванкувер», потом заиграли в НХЛ. Последним был защитник Никита Трямкин, который сейчас играет в России за «Автомобилист».
Основное удивление – выбор Зайдера
Не все на драфте происходит в конкретный момент выбора. Клубы общаются с молодыми игроками и их представителями еще задолго до самой церемонии. Обычно на одного хоккеиста выходят сразу несколько клубов, а дальше он хотя бы примерно предполагает свой возможный будущий клуб.
Эта история явно не про немца Морица Зайдера. Он встречался со всеми командами НХЛ, но даже усредненные прогнозы отправляли его на уровень 15 номера. Например, журналисты портала Sportsnet считали, что Зайдер попадет в «Монреаль». При этом все называли его достоинством зрелую игру в защите.
Зайдер – чемпион Германии и новичок года в местном чемпионате. Он играл за Германию на взрослом ЧМ, неплохо себя проявил, но и раскрыл недостатки. Ему надо прибавлять в контроле над шайбой и в атакующей игре. Теперь зацените реакцию самого Зайдера на попадание в «Детройт». Быть выбранным под шестым номером явно не входило в его изначальный план.
Эмоции фанатов «Детройта» тоже примерно такие:
Первый раунд драфта-2019 в цифрах и фактах:
- Канада и США ожидаемо доминируют по количеству задрафтованных игроков. Всего выбрали 11 американцев, 11 канадцев, четыре шведа, три финна, одного россиянина, одного немца.
- Разброс по позициям тоже прогнозируемый: 11 центрфорвардов, 10 защитников, один вратарь, пять правых крайних, четыре левых крайних.
- Из программы развития сборной США (NTDP, читайте об этом тут) в первом раунде выбрали сразу восемь человек. Это рекорд для организации – до этого было максимум четыре. NTDP функционирует и дает результат уже 22-й сезон.
- В первой десятке этого драфта ушли семь форвардов и три защитника. Единственный голкипер Спенсер Найт попал во «Флориду» под 13-м пиком. Это нормально – вратарей обычно выбирают еще ниже.
- «Тампа» выбрала под 27-м номером форварда Нолана Фута. Это младший брат Кэллана Фута, которого «Тампа» задрафтовала еще в 2017-м. Их отец тоже играл в хоккей: в НХЛ он известен по нескольким сезонам в «Коламбусе» и «Колорадо».
- Певица Мэддисон Кребс расплакалась во время церемонии драфта. Ее брата Пейтона Кребса взяли в «Вегас». Эмоции девушки – лучший показатель того, как важна церемония драфта НХЛ для молодых хоккеистов и их семей.
Хьюз талантлив, но Какко лучше готов
Мы уже разбирали противостояние Хьюза и Какко, но важно прояснить самое интересное в их истории – готовность к игре в НХЛ. По таланту Хьюз опережает финского соперника, но сам играл на взрослый хоккей только на чемпионате мира. И там Хьюзу дали далекую от первого звена роль.
История Какко совершенна противоположна. Есть полноценный сезон за ТПС в финской лиге, есть победа на взрослом чемпионате мира, есть много голов и передач во взрослом хоккее (26+17 в Финляндии, 6+1 на ЧМ).
«Мы теперь надолго связаны с ним, «Девилз» против «Рейнджерс». Будет очень интересно, как у Овечкина и Кросби все эти годы. Я не говорю, что мы станем Овечкиным и Кросби, но связь между нами есть, и это здорово», – говорил Хьюз еще до церемонии драфта. Теперь противостояние двух команд будут рекламировать через вечное сравнение молодых лидеров.