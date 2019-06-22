Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию

Мы только пережили драфт НБА, где команды менялись пиками и тасовали потенциальных звезд. В НХЛ получилась похожая драфтовая история по формату и целям. Сначала команды разыгрывали в лотерее возможность первыми выбирать главных талантов мирового хоккея – больше шансов было у тех, кто неудачно провел сезон-2018/19.

В лотерее победил «Нью-Джерси», вторым стал «Рейнджерс». Эти два клуба и претендовали на двух раскрученных звезд драфта – Джека Хьюза и Каапо Какко. Проспекты соревновались друг с другом на чемпионатах мира, где сильнее был Какко. «Нью-Джерси» все равно выбрал Хьюза, Какко уехал в «Рейнджерс».

Вот полная выборка из 31 игрока в первом раунде. Российский нападающий Василий Подколзин попал в «Ванкувер», хотя изначально котировался на несколько номеров выше.