Василий Подколзин

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Хоккей
Подколзин забил первый гол в НХЛ. Это его второй матч
#Василий Подколзин
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
#Канада U20
Хоккей
Два капитана выбраны лучшими игроками матча России и Австрии
#МЧМ-2021
Хоккей
Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021
#Василий Подколзин
Хоккей
Подколзин объявлен капитаном сборной России на МЧМ-2021
#Василий Подколзин
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Материалы
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
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