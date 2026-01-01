Василий Подколзин

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Хоккей
Подколзин забил первый гол в НХЛ. Это его второй матч
#Василий Подколзин
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
#Канада U20
Хоккей
Два капитана выбраны лучшими игроками матча России и Австрии
#МЧМ-2021
Хоккей
Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021
#Василий Подколзин
Хоккей
Подколзин объявлен капитаном сборной России на МЧМ-2021
#Василий Подколзин