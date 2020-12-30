Василий Подколзин
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Австрия U20
Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021
2 часа назад
Капитан России U20 Василий Подколзин забросил первые шайбы на МЧМ-2021. Обе случились в первом периоде игры с Австрией U20.
До этого Россия обыграла США (5:3) и проиграла Чехии (0:2). Подколзин в этих играх не забивал.
На клубном уровне Василий Подколзин играет за СКА. В этом сезоне КХЛ он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.
Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией
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