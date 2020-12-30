Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021

Капитан России U20 Василий Подколзин забросил первые шайбы на МЧМ-2021. Обе случились в первом периоде игры с Австрией U20.

До этого Россия обыграла США (5:3) и проиграла Чехии (0:2). Подколзин в этих играх не забивал.

На клубном уровне Василий Подколзин играет за СКА. В этом сезоне КХЛ он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.

Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией

Россия забросила семь шайб и победила Австрию на МЧМ-2021