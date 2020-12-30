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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Австрия U20

Россия забросила семь шайб и победила Австрию на МЧМ-2021

2 часа назад

Сборная России разгромила Австрию на МЧМ-2021. Счет матча – 7:1.

В этой игре Австрия забросила первую шайбу на турнире. До этого она проиграла две игры с общим счетом 0:15.

Россия имеет шесть очков после трех матчей на турнире. Она гарантировала себе участие в плей-офф МЧМ-2021.

У сборной России остается матч против Швеции на групповом этапе МЧМ-2021.

Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021

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