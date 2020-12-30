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Россия забросила семь шайб и победила Австрию на МЧМ-2021
2 часа назад
Сборная России разгромила Австрию на МЧМ-2021. Счет матча – 7:1.
В этой игре Австрия забросила первую шайбу на турнире. До этого она проиграла две игры с общим счетом 0:15.
Россия имеет шесть очков после трех матчей на турнире. Она гарантировала себе участие в плей-офф МЧМ-2021.
У сборной России остается матч против Швеции на групповом этапе МЧМ-2021.
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