Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Ярослав Аскаров
Лукаш Паржик
Чехия U20
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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Ярослав Аскаров #Хоккей #Лукаш Паржик #Чехия U20

Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?

2 часа назад
Александр Плеханов

твиттер сборной России

Россия U20 проиграла Чехии U20 (0:2) во втором матче на МЧМ-2021. Чехия перед этой игрой проиграла шведам (1:7), Россия тогда же обыграла США (5:3). Из-за этого поражения запуталась вся ситуация в группе, но никакой трагедии в нем нет. На прошлом турнире Россия тоже проигрывала Чехии (3:4). Тогда сборная дошла до финала молодежного чемпионата мира.

Как это поражение влияет на турнирную ситуацию?

Глобально – никак. В плей-офф на МЧМ выходят четыре лучшие команды из каждой группы. На турнире всего две группы по пять сборных. Россия играет в группе B – и там уже сейчас видна потенциально худшая команда. Сборная Австрии приехала на турнир вообще без звезд, а пока свой единственный матч на турнире проиграла американцам со счетом 0:11.

Почему Россия проиграла Чехии?

Чехи играли по примеру Канады из товарищеского матча: максимально сушили игру и убегали в контратаки. Россия проиграла Канаде со счетом 0:1, хотя и выбила капитана соперника до конца турнира. С Чехией тоже закончили без голов – на МЧМ это впервые с 2012 года. Оба гола чехи забили в контратаках. Был у них еще один явный момент, когда ошибся Аскаров (он же и спас).

Что за вратарь у Чехии?

Главный герой – вратарь Лукаш Паржик. Он отбил 30 бросков, а в одном из моментов даже перевел шайбу в крестовину касанием ловушки. Паржик – 19-летний проспект «Лос-Анджелеса». В первой игре на турнире у чехов в воротах играл Ник Малик. На вторую игру вышел Паржик – и затащил так, что даже несколько раз упоминается в материале на официальном сайте ФХР.

Это россиянам еще повезло, что Паржик не забил (он умеет). На прошлом МЧМ Паржик тоже играл и тащил за Чехию в матче с топовой сборной. Тогда было такое спасение в игре с Канадой:

Кстати, а как дела у Аскарова?

Ярослав Аскаров – главный вратарь МЧМ-2021 по перспективе и пиару. Есть еще Спенсер Найт из США, но он как раз провалился в игре с Россией. Аскаров пока демонстрирует неплохой уровень, хотя первая шайба от американцев залетела странно. Проблема кроется в защитниках – по воротам Аскарова всегда идет много бросков. Американцы бросили 26 раз, чехи – 29.

Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта

Кому еще может проиграть Россия?

Впереди у сборной встречи с Австрией и Швецией. Матч с австрийцами не вызывает особенных опасений, а вот игра со Швецией может быть решающей. Ей Россия завершает групповой этап, поэтому матч прямо повлияет на распределение мест в клубе. Поражение в любой из оставшихся до плей-офф игр глобально ничего не изменит. Только соперник в плей-офф будет сильнее.

Чехия теперь тоже выйдет в плей-офф?

Теперь очевидно, что выходу чехов ничто не помешает. У них в группе остаются матчи против США и Австрии. Даже очко в одной из этих игр почти наверняка гарантирует чехам место в плей-офф. По ним смущает только разгромный результат игры против Швеции (1:7). Но даже там на определенных отрезках матча была борьба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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