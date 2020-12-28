Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?

Россия U20 проиграла Чехии U20 (0:2) во втором матче на МЧМ-2021. Чехия перед этой игрой проиграла шведам (1:7), Россия тогда же обыграла США (5:3). Из-за этого поражения запуталась вся ситуация в группе, но никакой трагедии в нем нет. На прошлом турнире Россия тоже проигрывала Чехии (3:4). Тогда сборная дошла до финала молодежного чемпионата мира.

Как это поражение влияет на турнирную ситуацию?

Глобально – никак. В плей-офф на МЧМ выходят четыре лучшие команды из каждой группы. На турнире всего две группы по пять сборных. Россия играет в группе B – и там уже сейчас видна потенциально худшая команда. Сборная Австрии приехала на турнир вообще без звезд, а пока свой единственный матч на турнире проиграла американцам со счетом 0:11.

Почему Россия проиграла Чехии?

Чехи играли по примеру Канады из товарищеского матча: максимально сушили игру и убегали в контратаки. Россия проиграла Канаде со счетом 0:1, хотя и выбила капитана соперника до конца турнира. С Чехией тоже закончили без голов – на МЧМ это впервые с 2012 года. Оба гола чехи забили в контратаках. Был у них еще один явный момент, когда ошибся Аскаров (он же и спас).