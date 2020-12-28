МЧМ-2021
Хоккей
Мика Зибанежад
Россия U20
Чехия U20
Швеция U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Мика Зибанежад #Чехия U20 #Швеция U20

Россия не забила в матче МЧМ впервые с января 2012 года. Тогда это случилось в финале

4 часа назад

Россия U20 проиграла Чехии U20 (0:2) на МЧМ-2021. Это первое поражение сборной на турнире. Чехия свой предыдущий матч проиграла со счетом 1:7.

Россия прервала серию с голами в матчах МЧМ, которая длилась почти девять лет.

В январе 2012 года Россия проиграла Швеции в финале МЧМ-2012. Единственный гол в овертайме той игры забил Мика Зибанежад. Сейчас он играет за «Рейнджерс» в НХЛ.

В воротах у России тогда играл Андрей Макаров. В том матче он отразил 50 бросков.

Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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