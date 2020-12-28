Россия проиграла Чехии на МЧМ-2021. Счет ее предыдущей игры – 1:7

Россия U20 проиграла Чехии U20 (0:2) во второй игре на МЧМ-2021. Голы в матче забили 19-летние Филип Коффер и Мартин Ланг.

Предыдущий матч на турнире Чехия проиграла Швеции со счетом 1:7. Россия тогда выиграла у США (5:3).

У России остаются матчи против Австрии и Швеции на групповом этапе турнира. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.

Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире