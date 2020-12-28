МЧМ-2021
Хоккей
Филип Коффер
Мартин Ланг
Россия U20
Чехия U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Мартин Ланг #Филип Коффер #Чехия U20

Россия проиграла Чехии на МЧМ-2021. Счет ее предыдущей игры – 1:7

4 часа назад

Россия U20 проиграла Чехии U20 (0:2) во второй игре на МЧМ-2021. Голы в матче забили 19-летние Филип Коффер и Мартин Ланг.

Предыдущий матч на турнире Чехия проиграла Швеции со счетом 1:7. Россия тогда выиграла у США (5:3).

У России остаются матчи против Австрии и Швеции на групповом этапе турнира. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.

Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?
Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2021
#Россия U20
#Хоккей
#Мартин Ланг
#Филип Коффер
#Чехия U20