МЧМ-2021
Хоккей
Филип Коффер
Мартин Ланг
Россия U20
Чехия U20
Россия проиграла Чехии на МЧМ-2021. Счет ее предыдущей игры – 1:7
4 часа назад
Россия U20 проиграла Чехии U20 (0:2) во второй игре на МЧМ-2021. Голы в матче забили 19-летние Филип Коффер и Мартин Ланг.
Предыдущий матч на турнире Чехия проиграла Швеции со счетом 1:7. Россия тогда выиграла у США (5:3).
У России остаются матчи против Австрии и Швеции на групповом этапе турнира. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из группы.
Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые