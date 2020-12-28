Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире

Россия U20 проиграла Чехии U20 на МЧМ-2021. Счет матча – 0:2.

До этого сборная выиграла у США (5:3). В обеих играх в воротах играл Ярослав Аскаров. Ему 18, на клубном уровне выступает за СКА.

На МЧМ-2021 Аскаров ошибается, но часто сам исправляет эти ошибки: