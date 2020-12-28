Ярослав Аскаров
МЧМ-2021
Хоккей
Девон Леви
Россия U20
Чехия U20
Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире
3 часа назад
Россия U20 проиграла Чехии U20 на МЧМ-2021. Счет матча – 0:2.
До этого сборная выиграла у США (5:3). В обеих играх в воротах играл Ярослав Аскаров. Ему 18, на клубном уровне выступает за СКА.
На МЧМ-2021 Аскаров ошибается, но часто сам исправляет эти ошибки:
Пять пропущенных шайб Аскарова – один из худших показателей МЧМ среди вратарей, которые сыграли в двух играх.
Вратарь сборной Швейцарии Фаттон пропустил столько же, хотя его команда проиграла оба матча.
Лучший показатель имеет голкипер Канады Девон Леви. Он пропустил одну шайбу в матче с Германией, где сыграл два периода. Еще одну шайбу в ворота Леви забили словаки. В день игры он отпраздновал 19-летие.
Россия проиграла Чехии на МЧМ-2021. Счет ее предыдущей игры – 1:7
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые