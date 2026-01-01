Мика Зибанежад

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Россия не забила в матче МЧМ впервые с января 2012 года. Тогда это случилось в финале
#МЧМ-2021
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Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку
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#НХЛ
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