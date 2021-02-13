Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку
«Бостон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 1:0 в матче НХЛ. Так победная серия «Бостона» продлилась до пяти матчей. Хоккеисты «Рейнджерс» имеют серию из трех поражений подряд. Зато лидер «Рейнджерс» Мика Зибанежад победил в конкурсе на разминке. Он сыграл против Брэда Маршанда в «Камень, ножницы, бумага».
У Маршанда есть традиция: он уходит в раздевалку последним. В этот раз лидеры «Рейнджерс» остались на льду, чтобы его побесить. Лемье и Бучневич побросали по воротам «Бостона», но потом ушли. Зибанежад стоял до последнего. Он пил воду и пропускал заливочную машину. Когда Маршанду это надоело, он согласился на спор. Проиграл – и все-таки ушел первым.
Брэд Маршанд – автор победного гола в предыдущем матче этих команд. Тогда он забил в овертайме. Обычно в играх с «Рейнджерс» Маршанд участвует в драках. Особенно жестко получилось год назад. Тогда Маршанд толкнул защитника «Рейнджерс», а дальше вступился Бучневич. Он так впечатал Маршанда в лед, что чуть не завязалась массовая потасовка.
Сейчас все было безобидно – просто игра в «Камень, ножницы, бумага». Их игра попала на табло стадиона.
«Бостон» потом обыграл все это через результат матча: «Проиграл разминку, но победил в игре».
Маршанд проигрывает в «Камень, ножницы, бумага» не первый раз. В 2018 году это было внутренней забавой «Бостона». Тогда игроки рубились в такую игру во время похода к Великой Китайской стене. Маршанд проиграл, а потом носил на спине партнера по команде. Мы подробно рассказывали об особенностях игры «Камень, ножницы, бумага» в отдельном материале.
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