Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку

«Бостон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 1:0 в матче НХЛ. Так победная серия «Бостона» продлилась до пяти матчей. Хоккеисты «Рейнджерс» имеют серию из трех поражений подряд. Зато лидер «Рейнджерс» Мика Зибанежад победил в конкурсе на разминке. Он сыграл против Брэда Маршанда в «Камень, ножницы, бумага».

У Маршанда есть традиция: он уходит в раздевалку последним. В этот раз лидеры «Рейнджерс» остались на льду, чтобы его побесить. Лемье и Бучневич побросали по воротам «Бостона», но потом ушли. Зибанежад стоял до последнего. Он пил воду и пропускал заливочную машину. Когда Маршанду это надоело, он согласился на спор. Проиграл – и все-таки ушел первым.

Брэд Маршанд – автор победного гола в предыдущем матче этих команд. Тогда он забил в овертайме. Обычно в играх с «Рейнджерс» Маршанд участвует в драках. Особенно жестко получилось год назад. Тогда Маршанд толкнул защитника «Рейнджерс», а дальше вступился Бучневич. Он так впечатал Маршанда в лед, что чуть не завязалась массовая потасовка.

Сейчас все было безобидно – просто игра в «Камень, ножницы, бумага». Их игра попала на табло стадиона.