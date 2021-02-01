Тони Деанджело
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Александр Георгиев
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Тони Деанджело #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Рейнджерс #Александр Георгиев

Игрок НХЛ раньше славил Трампа и хвалил себя с другого аккаунта, теперь – вылетает из клуба после драки с русским кипером

01 февраля, 14:01

www.imago-images.de / Global Look Press

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело выставлен на драфт отказов НХЛ. По информацииThe Athletic, это произошло после его конфликта с российским голкипером Александром Георгиевым: подрались по дороге в раздевалку после проигранного матча с «Питтсбургом».

Что известно про конфликт

• The Athletic ссылается сразу на три источника, которые подтвердили, что Деанджело и Георгиев поругались в туннеле перед раздевалкой.

• Причина – пропущенный в овертайме гол от «Питтсбурга». Возможно, несогласованность в этом эпизоде тоже повлияла:

• Конфликт быстро был погашен.

• Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подчеркнул – речь не идет об одной ошибке, клуб посчитал решение оптимальным.

• В воскресенье он не тренировался с командой.

Насколько он важен для клуба

• У Деанджело четвертый сезон за «Рейнджерс», в нем – одно очко в шести матчах с показателем полезности «-6».

• В отзывах об игре много негатива. Проблем не было раньше, когда Деанджело играл в паре с Марком Стаалом, но тот был обменян в «Детройт».

• В прошлом сезоне он набрал 53 очка – только у трех защитников лиги результативность была выше.

• Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22, зарплата - $4,8 миллиона.

Истории вокруг Деанджело

• Он активно поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа. Как только аккаунт Трампа был забанен, Деанджело тоже ушел из твиттера и сказал, что будет общаться в соцсети Parler. Эту соцсеть в январе заблокировали Google и Apple из-за постов, где содержались призывы к насилию.

• Деанджело был заподозрен в создании левого аккаунта в твиттере под ником NYRFan92360244. В постах этот персонаж настойчиво защищал Деанджело от критики. Один из пользователей кинул ему ссылку, по которой тот перешел – оказалось, что с ее помощью можно определить местонахождение человека. Владелец аккаунта находился в Питтсбурге – как раз там, где играли «Рейнджерс».

Кстати, лайки о неудачных играх Георгиева тоже периодически шли от этого аккаунта.

• Еще играя в хоккейной лиге Онтарио, был дисквалифицирован на восемь матчей. Причина – «очень неуместное заявление по отношению к товарищу по команде». Срок настолько возрос, потому что нарушение политики лиги произошло не впервые.

• Последний день 2016 года Деанджело провел на льду, конфликтуя с судьей. Результат – три матча дисквалификации с лишением зарплаты на этот период.

Только этих проблем «Рейнджерс» и не хватало. В прошлом сезоне клуб не попал в плей-офф, вылетев в квалификации от «Каролины», а в новом – уже проиграл шесть матчей из восьми. В таблице Восточного дивизиона «Рейнджерс» идут последними.

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