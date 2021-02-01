Игрок НХЛ раньше славил Трампа и хвалил себя с другого аккаунта, теперь – вылетает из клуба после драки с русским кипером

• Конфликт быстро был погашен.

• Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подчеркнул – речь не идет об одной ошибке, клуб посчитал решение оптимальным.

• В воскресенье он не тренировался с командой.

Насколько он важен для клуба

• У Деанджело четвертый сезон за «Рейнджерс», в нем – одно очко в шести матчах с показателем полезности «-6».

• В отзывах об игре много негатива. Проблем не было раньше, когда Деанджело играл в паре с Марком Стаалом, но тот был обменян в «Детройт».

• В прошлом сезоне он набрал 53 очка – только у трех защитников лиги результативность была выше.

• Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22, зарплата - $4,8 миллиона.

Истории вокруг Деанджело

• Он активно поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа. Как только аккаунт Трампа был забанен, Деанджело тоже ушел из твиттера и сказал, что будет общаться в соцсети Parler. Эту соцсеть в январе заблокировали Google и Apple из-за постов, где содержались призывы к насилию.

• Деанджело был заподозрен в создании левого аккаунта в твиттере под ником NYRFan92360244. В постах этот персонаж настойчиво защищал Деанджело от критики. Один из пользователей кинул ему ссылку, по которой тот перешел – оказалось, что с ее помощью можно определить местонахождение человека. Владелец аккаунта находился в Питтсбурге – как раз там, где играли «Рейнджерс».