Игрок НХЛ раньше славил Трампа и хвалил себя с другого аккаунта, теперь – вылетает из клуба после драки с русским кипером
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело выставлен на драфт отказов НХЛ. По информацииThe Athletic, это произошло после его конфликта с российским голкипером Александром Георгиевым: подрались по дороге в раздевалку после проигранного матча с «Питтсбургом».
Что известно про конфликт
• The Athletic ссылается сразу на три источника, которые подтвердили, что Деанджело и Георгиев поругались в туннеле перед раздевалкой.
• Причина – пропущенный в овертайме гол от «Питтсбурга». Возможно, несогласованность в этом эпизоде тоже повлияла:
• Конфликт быстро был погашен.
• Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подчеркнул – речь не идет об одной ошибке, клуб посчитал решение оптимальным.
• В воскресенье он не тренировался с командой.
Насколько он важен для клуба
• У Деанджело четвертый сезон за «Рейнджерс», в нем – одно очко в шести матчах с показателем полезности «-6».
• В отзывах об игре много негатива. Проблем не было раньше, когда Деанджело играл в паре с Марком Стаалом, но тот был обменян в «Детройт».
• В прошлом сезоне он набрал 53 очка – только у трех защитников лиги результативность была выше.
• Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22, зарплата - $4,8 миллиона.
Истории вокруг Деанджело
• Он активно поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа. Как только аккаунт Трампа был забанен, Деанджело тоже ушел из твиттера и сказал, что будет общаться в соцсети Parler. Эту соцсеть в январе заблокировали Google и Apple из-за постов, где содержались призывы к насилию.
• Деанджело был заподозрен в создании левого аккаунта в твиттере под ником NYRFan92360244. В постах этот персонаж настойчиво защищал Деанджело от критики. Один из пользователей кинул ему ссылку, по которой тот перешел – оказалось, что с ее помощью можно определить местонахождение человека. Владелец аккаунта находился в Питтсбурге – как раз там, где играли «Рейнджерс».
Кстати, лайки о неудачных играх Георгиева тоже периодически шли от этого аккаунта.
• Еще играя в хоккейной лиге Онтарио, был дисквалифицирован на восемь матчей. Причина – «очень неуместное заявление по отношению к товарищу по команде». Срок настолько возрос, потому что нарушение политики лиги произошло не впервые.
• Последний день 2016 года Деанджело провел на льду, конфликтуя с судьей. Результат – три матча дисквалификации с лишением зарплаты на этот период.
Только этих проблем «Рейнджерс» и не хватало. В прошлом сезоне клуб не попал в плей-офф, вылетев в квалификации от «Каролины», а в новом – уже проиграл шесть матчей из восьми. В таблице Восточного дивизиона «Рейнджерс» идут последними.