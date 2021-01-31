«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта

Реальные причины срыва – технические проблемы с сигналом

«Яндекс» и Wink показали матч «Рейнджерс» – «Питтсбург». Организацией трансляций там занимается «Старт ТВ» – это известно еще с 2019 года. «Матч ТВ» показывает матчи НХЛ только с этого сезона. Канал обещал показать в прямом эфире до 56 игр. До 31 января проблем с трансляциями никогда не возникало.

«Матч ТВ» использует спутниковую доставку сигнала, а «Старт» – по оптиковолоконным сетям. Генеральный продюсер ТРК «Старт» Владимир Широков сказал Sports.ru: «‎По техническим причинам трансляция этого матча не была поднята на спутник американской стороной для международного распространения. Это стало известно за пять минут до начала».

Тина Канделаки рассказывала об этом же в своем телеграм-канале. Основная выдержка: «Партнеры НХЛ по доставке сигнала не предоставили его нашему телеканалу. Для тех, кто собрался уже написать «Ну Яндекс же показал», скажу, что у них способ доставки сигнала другой. Так что мы обязательно разрулим, поправим и разберемся».

Официальная позиция «Матч ТВ»: