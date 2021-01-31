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#НХЛ #Хоккей #Артемий Панарин #Нью-Йорк Рейнджерс #Матч ТВ #Питтсбург

«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта

2 часа назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Матч ТВ» анонсировал трансляцию, но ни о чем не предупредил

Матч «Рейнджерс» и «Питтсбург» стартовал 31 января в 03:00 по московскому времени. «Матч ТВ» анонсировал показ игры. Даже сейчас матч прописан в программе на официальном сайте. 

Перед игрой на «Матч ТВ» вышел материал, в котором объяснялись пять причин ее крутости. Итог – вместо хоккея «Матч ТВ» показывал повтор бокса и лыжных гонок.

Некоторые фанаты НХЛ обвинили канал в отмене трансляции из-за политики. Встречались одинокие комментарии в таком стиле:

твиттер

Еще представляли Панарина на месте лыжников и боксеров:

«Матч ТВ» в этот момент делал вид, что ничего не происходит:

Обвинения в цензуре могли быть из-за Артемия Панарина, который играет за «Рейнджерс». Он еще 21 января опубликовал в инстаграме пост, где призвал освободить оппозиционного политика Алексея Навального. 31 января по всей России проходят несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. Они были и неделю назад.

Самая удивительная новость вокруг митинга Навального в Москве – фейк про арест Даниэля Аггера. На самом деле это его тезка

Панарин несколько раз высказывался против действующей власти. В интервью Sports.ru он объяснял, откуда это пошло: «Я не поддерживаю власть. Началось все с фильма Навального про Медведева. После этого сидел: «Хм». И начал смотреть другие вещи. Мне кажется, они правдивые».

Реальные причины срыва – технические проблемы с сигналом

«Яндекс» и Wink показали матч «Рейнджерс» – «Питтсбург». Организацией трансляций там занимается «Старт ТВ» – это известно еще с 2019 года. «Матч ТВ» показывает матчи НХЛ только с этого сезона. Канал обещал показать в прямом эфире до 56 игр. До 31 января проблем с трансляциями никогда не возникало.

«Матч ТВ» использует спутниковую доставку сигнала, а «Старт» – по оптиковолоконным сетям. Генеральный продюсер ТРК «Старт» Владимир Широков сказал Sports.ru: «‎По техническим причинам трансляция этого матча не была поднята на спутник американской стороной для международного распространения. Это стало известно за пять минут до начала».

Тина Канделаки рассказывала об этом же в своем телеграм-канале. Основная выдержка: «Партнеры НХЛ по доставке сигнала не предоставили его нашему телеканалу. Для тех, кто собрался уже написать «Ну Яндекс же показал», скажу, что у них способ доставки сигнала другой. Так что мы обязательно разрулим, поправим и разберемся».

Официальная позиция «Матч ТВ»:

Следующая трансляция НХЛ на «Матч ТВ» запланирована на 6 февраля. Канал покажет игру «Сент-Луис» – «Колорадо» в 23:00 по московскому времени.

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