Колтон Севиур
НХЛ
Хоккей
Илья Самсонов
Вашингтон
Питтсбург
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#Колтон Севиур #НХЛ #Хоккей #Вашингтон #Питтсбург #Илья Самсонов

Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥

час назад
Александр Плеханов

Колтон Севиур

Твиттер «Флориды»

«Вашингтон» и «Питтсбург» впервые встретились в новом сезоне НХЛ. Александр Овечкин в этой игре забросил шайбу, а во втором периоде «Питтсбург» ответил своим голом. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов укатился за ворота. Через пас шайба выскочила к пустым воротам, откуда забил Колтон Севиур. Или не забил?

Судьи разбирались с этим моментом около десяти минут. С камер внутри площадки почти невозможно увидеть пересечение линии. Кажется, что шайба попала в перекладину и отскочила в площадь ворот. С определением гола помогла камера внутри ворот. Именно в нее попала шайба, когда по ней пробил Севиур.

NBC нашел ракурс, где в замедленной версии тоже все видно:

Колтон Севиур стал 535-м игроком, который забивал за «Питтсбург» в регулярных сезонах НХЛ. Ему 31 год, до этого играл за «Флориду» и «Даллас». На старте сезона «Питтсбург» два раза проиграл «Филадельфии». Севиур в этих играх не набирал очков и всегда заканчивал с показателем полезности -1.

Севиур много рассказывал о тренировках в «Питтсбурге». Говорил, что даже там все постоянно соревнуются. «Питтсбург» получил Севиура в результате обмена во «Флориду» Патрика Хернквиста. Это произошло еще в сентябре 2020 года. Вместе с Севиуром в команду попал защитник Майк Мэтисон.

Так сам Севиур отреагировал на первый гол в составе «Питтсбурга»:

Еще он умеет так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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