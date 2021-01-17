Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥

«Вашингтон» и «Питтсбург» впервые встретились в новом сезоне НХЛ. Александр Овечкин в этой игре забросил шайбу, а во втором периоде «Питтсбург» ответил своим голом. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов укатился за ворота. Через пас шайба выскочила к пустым воротам, откуда забил Колтон Севиур. Или не забил?

Судьи разбирались с этим моментом около десяти минут. С камер внутри площадки почти невозможно увидеть пересечение линии. Кажется, что шайба попала в перекладину и отскочила в площадь ворот. С определением гола помогла камера внутри ворот. Именно в нее попала шайба, когда по ней пробил Севиур.

NBC нашел ракурс, где в замедленной версии тоже все видно: