Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥
«Вашингтон» и «Питтсбург» впервые встретились в новом сезоне НХЛ. Александр Овечкин в этой игре забросил шайбу, а во втором периоде «Питтсбург» ответил своим голом. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов укатился за ворота. Через пас шайба выскочила к пустым воротам, откуда забил Колтон Севиур. Или не забил?
Судьи разбирались с этим моментом около десяти минут. С камер внутри площадки почти невозможно увидеть пересечение линии. Кажется, что шайба попала в перекладину и отскочила в площадь ворот. С определением гола помогла камера внутри ворот. Именно в нее попала шайба, когда по ней пробил Севиур.
NBC нашел ракурс, где в замедленной версии тоже все видно:
Колтон Севиур стал 535-м игроком, который забивал за «Питтсбург» в регулярных сезонах НХЛ. Ему 31 год, до этого играл за «Флориду» и «Даллас». На старте сезона «Питтсбург» два раза проиграл «Филадельфии». Севиур в этих играх не набирал очков и всегда заканчивал с показателем полезности -1.
Севиур много рассказывал о тренировках в «Питтсбурге». Говорил, что даже там все постоянно соревнуются. «Питтсбург» получил Севиура в результате обмена во «Флориду» Патрика Хернквиста. Это произошло еще в сентябре 2020 года. Вместе с Севиуром в команду попал защитник Майк Мэтисон.
Так сам Севиур отреагировал на первый гол в составе «Питтсбурга»:
Еще он умеет так: