МЧМ-2021
Хоккей
Сенна Питерс
Артур Ахтямов
Россия U20
Австрия U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Австрия U20 #Артур Ахтямов #Сенна Питерс

Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией

3 часа назад

Сборная Австрии U20 забила гол во втором периоде против России U20. На момент этого гола россияне уже имели четыре шайбы.

До этого Австрия провела на турнире два матча: проиграла США (0:11) и Швеции (0:4). В игре с Россией отличился 18-летний Сенна Питерс.

У сборной России в этом матче впервые на турнире сыграл вратарь Артур Ахтямов. Ярослав Аскаров получил отдых.

Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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