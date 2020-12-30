МЧМ-2021
Хоккей
Сенна Питерс
Артур Ахтямов
Россия U20
Австрия U20
Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией
3 часа назад
Сборная Австрии U20 забила гол во втором периоде против России U20. На момент этого гола россияне уже имели четыре шайбы.
До этого Австрия провела на турнире два матча: проиграла США (0:11) и Швеции (0:4). В игре с Россией отличился 18-летний Сенна Питерс.
У сборной России в этом матче впервые на турнире сыграл вратарь Артур Ахтямов. Ярослав Аскаров получил отдых.
Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире
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