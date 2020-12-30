Австрия забила первый гол на МЧМ-2021. В матче с Россией

Сборная Австрии U20 забила гол во втором периоде против России U20. На момент этого гола россияне уже имели четыре шайбы.

До этого Австрия провела на турнире два матча: проиграла США (0:11) и Швеции (0:4). В игре с Россией отличился 18-летний Сенна Питерс.

У сборной России в этом матче впервые на турнире сыграл вратарь Артур Ахтямов. Ярослав Аскаров получил отдых.

Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире