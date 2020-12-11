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Василий Подколзин
Подколзин объявлен капитаном сборной России на МЧМ-2021
11 декабря, 16:09
Об этом сказал главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов:
«Капитаном будет Василий Подколзин, он в команде уже третий год. Он настоящий лидер. По ассистентам мы пока не определились».
- МЧМ-2021 состоится в период с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Эдмонтоне.
- Россия сыграет с США (26 декабря), Чехией (28-го), Австрией (30-го) и Швецией (31-го). Все матчи будут проходить ночью по московскому времени.
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