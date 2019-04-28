Финал хоккейного ЮЧМ запомнят по моменту Подколзина. Он вроде бы забил, но гол так и не рассмотрели
Сборная Швеции выиграла у России (4:3 ОТ) в финале юниорского чемпионата мира. Во время матча россияне отыгрались со счета 0:2, а потом упустили уже собственное преимущество в одну шайбу. Определяющий момент произошел в конце третьего периода.
Василий Подколзин добил шайбу уже у самых ворот и победно вскинул руки. Судья находился рядом, но все равно видел момент ровно так, как и зрители. Сначала чуть не засчитал гол, но все-таки развел руки. Видео тоже ничего не показало, хотя смотрели его долго.
Засчитывать шайбу можно только при уверенности, что она полностью пересекла линию ворот. Ни один повтор на это не указывает, хотя само пересечение линии там предполагается. Нормальному обзору мешают ловушка и щиток голкипера, но они тоже были за линией.
Смотрите момент с 4:30.
Победный гол у Швеции забросил 17-летний Лукас Рэймонд. В этом матче у него хет-трик, но интересное в другом. До финала Рэймонд заросил на ЮЧМ всего одну шайбу.
Подколзин в этом матче и без гола-фантома набрал 1+1 – это половина всех его очков на ЮЧМ-2019. Для Василия турнир был важным. Российский нападающий в этом году выходит на драфт НХЛ, поэтому сейчас пытается всех впечатлить.
Пока Подколзина рассматривают на уровне лучшей десятки драфта. Главный фаворит на уход под первым номером – Джек Хьюз. Американец набрал три очка в матче за третье место и превзошел рекорд Овечкина (31 очко на всех ЮЧМ). За два турнира Хьюз выбил 32 (14+18), а его сборная взяла бронзу.
Лучшим игроком турнира признали американца Кола Колфилда. От России в символическую сборную вошли нападающий Амиров и вратарь Аскаров.
Вот раскладка по лучшим на каждой позиции:
Сборная России играла в финале ЮЧМ впервые за 10 лет, а в полуфинале россияне обыграли как раз хоккеистов США.
Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube