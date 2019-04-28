Финал хоккейного ЮЧМ запомнят по моменту Подколзина. Он вроде бы забил, но гол так и не рассмотрели

Сборная Швеции выиграла у России (4:3 ОТ) в финале юниорского чемпионата мира. Во время матча россияне отыгрались со счета 0:2, а потом упустили уже собственное преимущество в одну шайбу. Определяющий момент произошел в конце третьего периода.

Василий Подколзин добил шайбу уже у самых ворот и победно вскинул руки. Судья находился рядом, но все равно видел момент ровно так, как и зрители. Сначала чуть не засчитал гол, но все-таки развел руки. Видео тоже ничего не показало, хотя смотрели его долго.

Засчитывать шайбу можно только при уверенности, что она полностью пересекла линию ворот. Ни один повтор на это не указывает, хотя само пересечение линии там предполагается. Нормальному обзору мешают ловушка и щиток голкипера, но они тоже были за линией.

Смотрите момент с 4:30.