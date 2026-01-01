ЮЧМ-2019

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Финал хоккейного ЮЧМ запомнят по моменту Подколзина. Он вроде бы забил, но гол так и не рассмотрели
#ЮЧМ-2019
Фаворит драфта НХЛ рекламирует себя на ЮЧМ. Летом о нем заговорят все
#Джек Хьюз
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