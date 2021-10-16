Василий Подколзин
НХЛ
Ванкувер (х)
Подколзин забил первый гол в НХЛ. Это его второй матч
6 часов назад
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил шайбу в матче против «Филадельфии». Игра завершилась со счетом 5:4, команды бросали буллиты.
Подколзин провел второй матч в НХЛ, забил дебютный гол и закончил игру с показателем полезности «+1». Он перешел в «Ванкувер» в мае-2021 из СКА.
Подколзину 20 лет. В 2019 году он был выбран под 10-м номером первого раунда драфта.
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