Подколзин забил первый гол в НХЛ. Это его второй матч

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил шайбу в матче против «Филадельфии». Игра завершилась со счетом 5:4, команды бросали буллиты.

Подколзин провел второй матч в НХЛ, забил дебютный гол и закончил игру с показателем полезности «+1». Он перешел в «Ванкувер» в мае-2021 из СКА.

Подколзину 20 лет. В 2019 году он был выбран под 10-м номером первого раунда драфта.