Ванкувер (х)

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Хоккей
Подколзин забил первый гол в НХЛ. Это его второй матч
#Василий Подколзин
Хоккей
«Ванкувер» вернулся к тренировкам после отстранения. НХЛ прерывала сезон для клуба из-за крупнейшей вспышки ковида
#Ванкувер (х)
Хоккей
Из-за коронавируса НХЛ продлила регулярный чемпионат до 16 мая
#НХЛ
Хоккей
«Ванкувер» добавил 17-го игрока в ковид-протокол. НХЛ перенесла клубу еще два матча, он не играл с конца марта
#Ванкувер (х)
Хоккей
Больше половины игроков «Ванкувера» попали в ковид-протокол. Это крупнейшая вспышка Covid-19 в текущем сезоне НХЛ
#Ванкувер (х)
Хоккей
У «Ванкувера» 11 поражений из 17 в этом сезоне НХЛ – худший старт клуба с 1985 года
#Ванкувер (х)
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Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
#Тэтчер Демко
«Сон переоценен». НХЛ продолжает шутить над овертаймами в плей-офф
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#НХЛ
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